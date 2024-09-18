Бакальчук обратилась к мужу после стрельбы в офисе Wildberries. Видео
Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обратилась к мужу Владиславу после конфликта со стрельбой у офиса компании в Москве.
«Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром, погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям. Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?» — сказала она.
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Кадры стрельбы в офисе Wildberries
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