Wildberries заявила о попытке Бакальчука «незаконно» зайти в офис

Обстановка около здания БЦ «Романов двор» (Фото: РБК)

Компания Wildberries сообщила, что в ее офис «была осуществлена попытка незаконного проникновения». Ее, по заявлению компании, пытался осуществить Владислав Бакальчук с охраной.

«Правоохранительными органами предприняты необходимые меры, ситуация стабильная», — сообщили РБК в Wildberries.

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Происшествие произошло в офисе компании в бизнес-центре «Романов двор». Он находится в Романовом переулке в Москве вблизи Моховой улицы и Воздвиженки. Корреспондент РБК сообщил, что рядом со зданием БЦ находится много машин полиции, скорой помощи, автозаки. Полицейские зашли внутрь центра.

Между Бакальчуком и основательницей Wildberries, Татьяной Бакальчук, идет бракоразводный процесс, который в то же время сопряжен с изменениями в структуре самой компании: этим летом произошло ее объединение с рекламной компанией Russ «с целью создания цифровой торговой платформы». В результате этого появилась компания «РВБ» — в ней 65% принадлежит ООО «Вайлдберриз» и 35% у ООО «Стинн» (владеет 99% ООО «Русс Аутдор»). Гендиректором указан исполнительный директор Russ Роберт Мирзоян.

Владислав Бакальчук в связи с этим заявил, что его отстранили от управления бизнесом (по словам его супруги, у бизнесмена был только 1%) и что о создании совместной компании договорились без него. Бакальчук встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявил, что в Wildberries происходит «откровенный и наглый рейдерский захват». Кадыров пообещал помочь защитить бизнес Бакальчука.

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