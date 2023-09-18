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Война санкций ,  
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International Paper закрыла сделку по продаже 50% «Илима»

International Paper закрыла сделку по продаже 50% «Илима» российским партнерам
Сюжет
Война санкций
International Paper продала долю в швейцарской Ilim SA, которая владеет крупнейшим производителем целлюлозно-бумажной продукции в России «Илим», за $484 млн. Покупателем стало ООО «Илим Глобал Тимбер Рус»
Фото: ilimgroup.ru
Фото: ilimgroup.ru

Американская компания International Paper объявила о завершении сделки по продаже 50% доли в швейцарской Ilim SA, которая владеет крупнейшим производителем целлюлозно-бумажной продукции в России «Илим».

Сумма сделки составила $484 млн. Компания также продала акции группы «Илим» за $24 млн.

«International Paper продала все свои доли в «Илиме», — говорится в сообщении на сайте компании.

International Paper — крупнейшая в мире целлюлозно-бумажная компания. Она специализируется на выпуске упаковки из гофрированного картона, а также целлюлозы для подгузников, бумажных салфеток и других товаров личной гигиены. Штаб-квартира компании находится в Мемфисе (США). Производственные мощности компании располагаются в Северной Америке, Латинской Америке, Северной Африке и Европе.

В России International Paper до 2021 года также принадлежал Светогорский ЦБК (производитель бумаги SvetoCopy) в Ленинградской области. Затем он был передан под управление Sylvamo Corporation, созданной International Paper. В октябре 2022 года Sylvamo Corporation продала Светогорский ЦБК его местному менеджменту за $420 млн.

50% акций Ilim SA, принадлежавших International Paper, выкупило ООО «Илим Глобал Тимбер Рус», владельцами которого являются Захар Смушкин и Борис Зингаревич. Контроль над активами бывшего совместного предприятия перешел российским акционерам, сообщается на сайте группы «Илим». «Сделка прошла все необходимые согласования и официально завершена», — говорится в заявлении компании.

International Paper приобрела 50% Ilim в 2007 году за $650 млн. Весной прошлого года, после начала военных действий на Украине и введения санкций, компания объявила о возможной продаже бизнеса в России. В январе этого года International Paper заявила, что договорилась о продаже 50% доли в Ilim SA за $484 млн. Тогда сообщалось, что покупателями станут российские партнеры International Paper Захар Смушкин и Борис Зингаревич. Смушкин и братья Борис и Михаил Зингаревичи также контролируют остальные 50% Ilim SA.

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«Илим» владеет тремя целлюлозно-бумажными комбинатами, двумя гофрозаводами и проектным институтом «Сибгипробум». Предприятия расположены в Архангельской, Иркутской, Ленинградской и Московской областях. В 2022 году объем производства готовой продукции составил 3,63 млн т. В России на долю компании приходится 77% всей производимой товарной целлюлозы, 16% упаковочных материалов, 25% белых бумаг. Около половины продукции «Илима» экспортируется в Китай.

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Елена Чернышова
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