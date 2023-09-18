Mondi продаст завод по производству бумаги «Снегурочка» и уйдет из России

Британская Mondi продает Сыктывкарский ЛПК (производитель бумаги «Снегурочка») компании «Сезар Инвест» за 80 млрд руб. Закрытие сделки ожидается в декабре. Это последний актив компании в России

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Производитель бумаги и упаковки с штаб-квартирой в Великобритании Mondi продает свой крупнейший в России завод в Сыктывкаре подразделению московского девелопера Sezar Group «Сезар Инвест» за 80 млрд руб. (около €775 млн).

ФАС и правкомиссия по иностранным инвестициям одобрили сделку по продаже Mondi Syktyvkar («Монди Сыктывкарский ЛПК»), ее завершение ожидается к декабрю. Это последний российский актив компании — в июле она продала три завода по переработке упаковки группе «Готэк» за 1,6 млрд руб.

В мае 2022 года Mondi объявила о планах уйти с российского рынка, который обеспечивал около 12% ее общегрупповой выручки (€7,7 млрд в прошлом году) и примерно 20% EBITDA (€1,5 млрд).

В августе прошлого года Mondi объявила о сделке по продаже Сыктывкарского лесопромышленного комплекса (ЛПК) структуре совладельца «Фармстандарта» Виктора Харитонина за 95 млрд руб. (или примерно €1,5 млрд). Однако ее не одобрили российские власти: собеседники РБК указывали как на ФАС, так и на правкомиссию.

«Монди Сыктывкарский ЛПК» — крупнейший производитель бумаги в России, самый известный бренд компании — офисная бумага «Снегурочка». В пресс-релизе Mondi говорится, что по итогам 2022 года она отчиталась о выручке в размере €1,09 млрд, EBITDA — €481 млн и прибыли до налогообложения в размере €453 млн. По состоянию на 30 июня валовые активы предприятия составили €1,1 млрд, а чистые активы — €856 млн.

Reuters отмечает, что акции Mondi, котирующиеся в Лондоне, выросли на 4,4%, до £13,96 в начале торгов.

Sezar Group работает на рынке недвижимости с 2003 года. Среди проектов компании — ТЦ «Мариэль» у метро Марьино, банкетный зал «Парадайз» в Орехово-Борисово, ЖК «Рассказово» в Новой Москве, ЖК «Династия» на метро Полежаевская и другие. Ее гендиректором является Николай Пейсахов. В 2022 году компания получила прибыль в размере 12 млн руб. «Сезар Инвест» занимается предоставлением прочих финансовых услуг, кроме услуг по пенсионному страхованию и обеспечению. Компания была основана в 2012 году, пост гендиректора занимает Исай Захаряев. В 2022 году ее убыток составил 62,6 млн руб.