 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 сентября
EUR ЦБ: 103,04 (-0,19) Инвестиции, 15 сен, 16:45 Курс доллара на 16 сентября
USD ЦБ: 96,63 (+0,47) Инвестиции, 15 сен, 16:45
Проект «Адвокатская улица» объявил о закрытии после признания иноагентом Общество, 14:51
ЦБ сообщил об автоконвертации расписок в акции после «переезда» в Россию Инвестиции, 14:38
Минпромторг ответил на сообщения о проблемах с поставками дронов из Китая Бизнес, 14:33
ВТБ сообщил о рекордной выдаче ипотеки в 2023 году Недвижимость, 14:31
Одиннадцать площадок для экопросвещения в Москве РБК и ДПиООС, 14:29
Сегодня пропущу: как сохранить мотивацию заниматься спортом Pro, 14:25
ЕК исключила упрощение вступления Украины в ЕС при переговорах с Россией Политика, 14:18
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
В «Монако» объяснили выбор Головина капитаном команды Спорт, 14:18
МТС объяснила необходимость платы за раздачу интернета с телефона Бизнес, 14:17
Минобороны заявило об ударах по складам ВСУ с ракетами Storm Shadow Политика, 14:14
Глава холдинга «Пигмент»: «Мы начинаем работать и с гражданским сектором» РБК+, 14:13
Маск с сыном на руках рассказал Эрдогану о расставании с женой. Видео Политика, 14:03
В Москве в 2023 году зафиксирован рекордно низкий ввод торговых центров Недвижимость, 13:59
Путин на инаугурации Собянина заявил о новых задачах Москвы Политика, 13:56
Бизнес ,  
0 

Mondi продаст последний актив в России — завод бумаги «Снегурочка»

Mondi продаст завод по производству бумаги «Снегурочка» и уйдет из России
Британская Mondi продает Сыктывкарский ЛПК (производитель бумаги «Снегурочка») компании «Сезар Инвест» за 80 млрд руб. Закрытие сделки ожидается в декабре. Это последний актив компании в России
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Производитель бумаги и упаковки с штаб-квартирой в Великобритании Mondi продает свой крупнейший в России завод в Сыктывкаре подразделению московского девелопера Sezar Group «Сезар Инвест» за 80 млрд руб. (около €775 млн).

ФАС и правкомиссия по иностранным инвестициям одобрили сделку по продаже Mondi Syktyvkar («Монди Сыктывкарский ЛПК»), ее завершение ожидается к декабрю. Это последний российский актив компании — в июле она продала три завода по переработке упаковки группе «Готэк» за 1,6 млрд руб.

В мае 2022 года Mondi объявила о планах уйти с российского рынка, который обеспечивал около 12% ее общегрупповой выручки (€7,7 млрд в прошлом году) и примерно 20% EBITDA (€1,5 млрд).

В августе прошлого года Mondi объявила о сделке по продаже Сыктывкарского лесопромышленного комплекса (ЛПК) структуре совладельца «Фармстандарта» Виктора Харитонина за 95 млрд руб. (или примерно €1,5 млрд). Однако ее не одобрили российские власти: собеседники РБК указывали как на ФАС, так и на правкомиссию.

«Монди Сыктывкарский ЛПК» — крупнейший производитель бумаги в России, самый известный бренд компании — офисная бумага «Снегурочка». В пресс-релизе Mondi говорится, что по итогам 2022 года она отчиталась о выручке в размере €1,09 млрд, EBITDA — €481 млн и прибыли до налогообложения в размере €453 млн. По состоянию на 30 июня валовые активы предприятия составили €1,1 млрд, а чистые активы — €856 млн.

Reuters отмечает, что акции Mondi, котирующиеся в Лондоне, выросли на 4,4%, до £13,96 в начале торгов.

Читайте на РБК Pro
Оргазм в голове: какие процессы в мозге запускает секс
«Спрос в 4–5 раз превышает предложение». Что будет с рынком IPO в России
Новые правила маркировки интернет-рекламы. Как не получить штраф
Atlassian закрывает аккаунты: что делать компаниям

Sezar Group работает на рынке недвижимости с 2003 года. Среди проектов компании — ТЦ «Мариэль» у метро Марьино, банкетный зал «Парадайз» в Орехово-Борисово, ЖК «Рассказово» в Новой Москве, ЖК «Династия» на метро Полежаевская и другие. Ее гендиректором является Николай Пейсахов. В 2022 году компания получила прибыль в размере 12 млн руб. «Сезар Инвест» занимается предоставлением прочих финансовых услуг, кроме услуг по пенсионному страхованию и обеспечению. Компания была основана в 2012 году, пост гендиректора занимает Исай Захаряев. В 2022 году ее убыток составил 62,6 млн руб.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Компании
Полина Мартынова Полина Мартынова
бумага сделка уход с рынка Сыктывкар
МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛПК СЕЗАР-ИНВЕСТ
Материалы по теме
Mondi не согласовала продажу производителя бумаги в России за €1,5 млрд
Бизнес
Группа «Готэк» купила у Mondi три упаковочных предприятия в России
Бизнес
Производитель бумаги «Снегурочка» нашел покупателя на бизнес в России
Бизнес