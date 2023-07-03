Группа «Готэк» купила у Mondi три упаковочных предприятия в России

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Mondi продала три российских предприятия по переработке упаковки группе «Готэк» за 1,6 млрд руб. Об этом компания сообщила на своем сайте.

В заявлении говорится, что компания передала «Готэку» «все необходимые разрешения и сделка была завершена». По итогам продажи Mondi получила «чистую выручку в размере €30,4 млн» на счет в австрийском банке. Деньги будут распределены среди акционеров, как только выход с российского рынка будет завершен.

Компания «Готэк» подтвердила покупку трех предприятий. «В периметр сделки вошли: завод по производству упаковки из гофрокартона <...> и два завода по производству гибкой упаковки <...>, которые производят широкий ассортимент упаковочных решений для российского рынка», — говорится в сообщении группы компаний. Заводы находятся в Липецкой, Ярославской и Свердловской областях. Для завершения сделки компания получила все необходимые согласия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и российской правкомиссии по контролю за иностранными инвестициями.

В мае 2022 года Mondi объявила о планах уйти с российского рынка, который обеспечивал около 12% ее общегрупповой выручки (€7,7 млрд в прошлом году) и примерно 20% EBITDA (€1,5 млрд).

15 декабря 2022-го Mondi заключила соглашение о продаже трех заводов по производству гофрокартона и упаковки в Ярославской, Липецкой и Свердловской областях. Компания «Готэк», которая приобрела их, называет себя крупнейшим в России производителем упаковки и упаковочных материалов из картона и гибких полимеров.

При этом, как уточняет Mondi, продажа самого крупного предприятия в России, «Монди Сыктывкар», не связана с этой сделкой. В декабре 2022-го компания не согласовала продажу производителя бумаги в России за €1,5 млрд, который является основным активом организации в стране.

Как говорил РБК один из участников конкурса за Сыктывкарский ЛПК, цена, которую предложила структура «Фармстандарт» Виктора Харитонина, — 95 млрд руб. — оказалась значительно выше, чем у других претендентов, но ее отказалась утверждать правкомиссия по иностранным инвестициям. По словам собеседника РБК, российские власти не согласовывают такие сделки с активами, стоимость которых превышает три годовых показателя EBITDA.