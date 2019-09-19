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Лосось в России резко подорожал из-за снижения улова
Оптовые цены на горбушу, выловленную на Дальнем Востоке в 2019 году, выросли на 30%, а кета в Центральной России подорожала на 47%. Рыбаки продают свежего лосося дороже из-за снижения улова. В рознице рыба также может подорожать
Фото: Игорь Буймистров / ТАСС

Оптовые цены на добытого российскими рыбаками лосося в этом году выше, чем в прошлом, свидетельствуют данные Минсельхоза, с которыми ознакомился РБК. 16 сентября 2019 года самый распространенный, как по численности популяции, так и по объемам вылова, вид тихоокеанского лосося горбуша подорожал на 30% по сравнению с сентябрем прошлого года. Подорожание наблюдается как в основном регионе добычи, так и в других: на Дальнем Востоке горбуша сейчас стоит 125 руб. за 1 кг, а в Центральной России — 155 руб. Килограмм кеты, второго по распространенности вида лососевых, на Дальнем Востоке подорожал на 17% (цена составляет 210 руб. за 1 кг), а в Центральном округе — на 47% (до 250 руб.). Более редкий вид, нерка, вырос в цене на 14%.

Увеличение цены лососевых подтверждает и управляющий группы компаний «Доброфлот» Александр Ефремов (компания ведет добычу рыбы на Дальнем Востоке): по его словам, оптовая цена за 1 кг горбуши без головы на Дальнем Востоке сейчас колеблется в диапазоне 135–138 руб., с головой — 125–127 руб. С увеличением цен уже столкнулись некоторые торговые сети. Закупочные цены на красную рыбу повысились в этом году в пределах 15%, рассказала директор по связям с общественностью и государственными органами «Ленты» Мария Филиппова.

Основная причина подорожания красной рыбы — уменьшение улова на Дальнем Востоке в текущем году, сходятся во мнении опрошенные РБК участники рынка. Сезон добычи лосося в России традиционно начинается с Камчатки и открывается 1 июня. Сейчас добыча еще продолжается на Курилах и на юго-востоке Сахалина. Но основной промысел, лососевая путина, уже завершился: рыбаки еще добывают осеннюю кету, но речь идет о вылове 2,5–5 тыс. т, которые не окажут значительного влияния на рынок, указывает Ефремов.

К 17 сентября на Дальнем Востоке, по данным Росрыболовства, было выловлено около 458 тыс. т. лососевых. Основной улов был на Камчатке: там рыбаки добыли около 337 тыс. т. Из-за особенностей жизненного цикла лосося его вылов традиционно сравнивают по четным и нечетным годам: по сравнению с 2017 годом вылов вырос на 37%, отчитываются в Росрыболовстве. Но по сравнению с рекордным 2018 годом вылов снизился: тогда на Дальнем Востоке к концу сентября было выловлено 645 тыс. т тихоокеанского лосося, в том числе 509 тыс. т горбуши и 81 тыс. т кеты. Тогда оптовые цены пошли вниз: горбуша уже в конце августа подешевела на 17% к августу 2017-го, со 145 руб. за 1 кг, на кету — на 20%, с 240 руб. за 1 кг.

Как изменится цена на рыбу в магазине и когда это произойдет, читайте в материале «РБК Pro».

Автор: Елена Сухорукова
Теги: лосось, Дальний Восток, цены на продукты
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