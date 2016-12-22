«Роскачество» назвало подменяющие рыбу в лососевых консервах бренды

«Роскачество» проверило консервы из лососевых рыб 23 марок. Было обнаружено, что некоторые производители подменяют рыбу дорогих пород более дешевой. Но все исследованные консервы оказались безопасными для здоровья

Фото: Александр Петров / ТАСС

Эксперты «Роскачества» выявили, что производитель «Море внутри» заменяет в консервах дорогую рыбу лососевых пород на более дешевую. В трех из четырех исследованных образцах указанные на банках кета, нерка и кижуч были подменены горбушей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, поступившие в РБК.

Также «Роскачество» обнаружило подмену рыбы в консервах компаний «КитБай» и Bucini.

Эксперты ведомства исследовали консервы из лососевых рыб 23 марок. Продукцию популярных брендов оценили по 38 показателям. Вся исследованная продукция была произведена в России. Было установлено, что вся она безопасна.

Специалисты исследовали консервы на наличие в них токсических веществ, в частности пестицидов и соединений свинца, кадмия, ртути, и не обнаружили химикатов, представляющих опасность для человека. Также в консервах не выявили патогенных бактерий (в том числе возбудителей ботулизма), плесневых грибов и дрожжей. Это свидетельствует о соблюдении технологических процессов и стерильности.

«Роскачество» проверило консервы на наличие личинок простейших, их обнаружили в продукции девяти торговых марок. Эксперты отметили, что при подготовке рыбы производитель может не заметить личинки, находящиеся в цистах. Однако стерилизация обеспечивает отсутствие живых личинок, а в неживом состоянии они абсолютно ​безопасны. Их наличие в консервах ​не является нарушением, но данные бренды лишаются возможности претендовать на российский Знак качества.

По признанию экспертов, кета «Море внутри» производства ООО «Янис», а также продукция Консервного завода «Дальневосточный», компании Monolith и Fish House имеют неприятный вкус и запах. Рыба производства «Морской радости» и Monolith имеет дряблую консистенцию, а в «КитБай» неупорядоченно укладывают продукцию в банки. Также некоторые производители не до конца очищают чешую.

«Роскачество» отметило, что низкая цена свидетельствует о плохом качестве продукции. Высший балл в рейтинге получили консервы «Устькамчатрыба», одна банка которых стоит 150 руб. Второе место в рейтинге заняла горбуша «Море внутри» за 135 руб. А консервы, которые стоят меньше 45 руб. за банку, по мнению экспертов, должны «вызвать подозрения».

В июле «Роскачество» сообщило, что лучшие консервы из сайры ​в России производят в Сахалинской области и Приморском крае. Эксперты высоко оценили качество российской консервированной рыбы в целом, ни в одном из образцов не было обнаружено пестицидов, радионуклидов и тяжелых металлов, патогенных микроорганизмов, плесневых грибов и дрожжей.