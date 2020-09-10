Власти поручили ограничить перевозку красной икры пассажирами самолетов

Перевозку красной икры для личных целей необходимо ограничить 10 кг на человека, считают в правительстве. Эта мера поможет бороться с браконьерами: в год граждане перевозят в самолетах до 2 тыс. т икры

Фото: Сергей Красноухов / ТАСС

Вопрос об ужесточении контроля за оборотом икры и введении ограничений на перевозку икры лососевых рыб в багаже пассажиров обсуждался на прошедшем 9 сентября совещании правительственной комиссии по рыбохозяйственному комплексу под председательством вице-премьера Виктории Абрамченко. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера.

По итогам совещания комиссия решила поручить профильным ведомствам проработать механизмы разграничения перевозки икры лососевых для личного потребления и промышленного использования. Одно из предложений комиссии — разрешить гражданам провозить без электронных ветеринарных сертификатов не более 10 кг продукции.

Кроме того, было поручено проработать синхронизацию информационных систем ФНС, ФТС, Россельхознадзора и Росрыболовства.«Граждане, которые живут на Дальнем Востоке, и просто везут икру как гостинец родственникам в Центральную часть России, не пострадают», — заверила вице-премьер Абрамченко, слова которой приводятся в сообщении. Ограничения на перевозку красной икры физическими лицами нужно, чтобы предотвратить легализацию уловов браконьеров, когда икра якобы в личных целях перевозится в промышленных масштабах для последующей перепродажи «в непонятных и непрозрачных формах, без ветеринарных сертификатов».

В год на самолетах, по оценкам Россельхознадзора, перевозится до 2 тыс. т икры лососевых. Речь идет о незаконном обороте продукции в промышленных масштабах, которая не отвечает требованиям безопасности и качества.

«Ограничения на перевозку икры в промышленных масштабах якобы в личных целях для последующей перепродажи в непонятных и непрозрачных формах, без ветеринарных сертификатов, — разумеется, нужно внимательно проработать и ввести», — подчеркнула Абрамченко.