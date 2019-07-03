«Красное & Белое» перерегистрировалось на Кипре

Ретейлер перевел основные юрлица в зарубежную юрисдикцию. Компания останется налоговым резидентом России, но сможет претендовать на пониженную ставку налогообложения

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Сразу несколько основных операционных компаний сети «Красное & Белое» на прошлой неделе сменили владельца, следует из данных СПАРК. Алкогольный ретейлер не консолидирован в холдинговую компанию: все операционные юрлица в основном напрямую контролировал его основатель — Сергей Студенников. Теперь, согласно изменениям, бизнесмен по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited, созданную в марте 2019-го.

Под контроль новой компании, в частности, перешли ООО «Прометей» (по оценкам «INFOline-Аналитики», оно генерировало около 60% выручки ретейлера за 2018 год, которая составила 301 млрд руб.), ООО «Абсолют» (к этому юрлицу незадолго до прошедших в конце года обысков возникли налоговые претензии) и ООО «Оазис».

Именно большое количество юрлиц и разрозненность структуры были поводом для претензий к компании со стороны налоговой службы, которые завершились накануне Нового года масштабными проверками.

«Красное & Белое» продолжит платить налоги на уровне российских активов в обычном порядке, но получит возможность уменьшить налоговую нагрузку в случае распределения дивидендов, поясняет партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. С переносом головной компании на Кипр и при условии, что эта компания не будет признана транзитной (созданной для вывода средств), к ней может применяться пониженная ставка налогообложения.

Как объяснил управляющий партнер адвокатского бюро «А2» Михаил Александров, раньше основной причиной для создания офшорных компаний было желание защитить информацию, в том числе о бенефициарах, объяснил он. Сегодня это скорее продиктовано необходимостью заключить сложное акционерное соглашение по праву, например, Великобритании. Когда речь идет о многомиллиардных сделках, предпочтение может отдаваться зарубежному холдингу исходя из возможности при возникновении внутрикорпоративных конфликтов применить к ним иностранное право, заключил Александров. Он сомневается, что создание зарубежного холдинга сможет уменьшить налоговое бремя или же защитить от претензий со стороны налоговых или правоохранительных органов, подобных тем, с которыми столкнулась компания в конце прошлого года. Бизнес компании — магазины, товары, счета, сотрудники — по прежнему находится в России, подчеркнул юрист.