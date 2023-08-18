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Valeo продаст производство силовых установок в России НПК «Автоприбор»

Valeo объявила о продаже своего бизнеса силовых установок в России НПК «Автоприбор»
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Война санкций
Французский поставщик автомобильных комплектующих и запчастей подписал соглашение с НПК «Автоприбор» о продаже всех своих производственных активов в России, входящих в подразделение Powertrain Systems, с правом обратного выкупа
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Французский производитель и поставщик автомобильных комплектующих и запчастей Valeo решил продать свой бизнес силовых установок в России НПК «Автоприбор» с правом обратного выкупа на десять лет, сообщается на сайте группы.

Компания «Автоприбор» была образована в июле 2018 года на базе действующей производственной площадки во Владимире. Она считается крупнейшим в России производителем электрооборудования и комплектующих для автосборочных предприятий. 100% «Автоприбора» принадлежит московской компании «Крига», 70% которой у Светланы Першиной, еще по 15% — у Гария Етумяна и Артура Минасяна.

«В рамках своего решения об отказе от производственной деятельности в России Valeo объявила сегодня о подписании соглашения с НПК «Автоприбор» о продаже всех производственных активов Valeo, входящих в ее подразделение Powertrain Systems в России», — говорится в сообщении. Сделка должна получить одобрение властей.

В компании отметили, что 158 сотрудников российского подразделения сохранят свои рабочие места.

По данным Valeo, продажи в России ранее составляли менее 1% от оборота группы, в прошлом году активы были обесценены на общую сумму €43 млн.

У Valeo в России три подразделения: Powertrain Systems и Thermal Systems, Comfort & Driving Assistance Systems в Тольятти, а также Valeo Service в Москве. Компания была основана в 1923 году недалеко от Парижа.

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Теги
Елена Чернышова
продажа бизнеса Россия Франция автопром
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