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АвтоВАЗ нашел замену 25% поставок стеклоочистителей

АвтоВАЗ нашел в России замену для закупки 25% стеклоочистителей
Владимирский «Автоприбор» будет поставлять АвтоВАЗу 100 тыс. стеклоочистителей ежегодно (около 25% необходимых поставок) начиная с 2024 года. До сих пор автопроизводитель закупал их у иностранных поставщиков
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Владимирский завод «НПК «Автоприбор» «получил приглашение», для того чтобы начать поставку АвтоВАЗу рычагов и щеток стеклоочистителей (дворников) российского производства. Об этом РБК рассказал член совета директоров НПК «Автоприбор» Даниил Черненко на выставке «Иннопром» в Ташкенте.

С 2024 года компания будет поставлять на АвтоВАЗ 100 тыс. стеклоочистителей, уточнил исполнительный директор «Автоприбора» Евгений Трушков. По его словам, сейчас завод «в начале пути»: идет подготовка производства, в этом году будут только предварительные испытания. Сумму контракта Трушков не уточнил.

Это подтвердил РБК директор по связям с общественностью АвтоВАЗа Сергей Ильинский: «Автоприбор» номинирован АвтоВАЗом в качестве долгосрочного поставщика рычагов и щеток стеклоочистителей. До сих пор завод закупал эти детали у иностранных поставщиков. «На самом деле это изделие (дворники. — РБК), которого в России не было никогда — его могли собирать, но не производили. У нас оно производится, и сегодня мы стали официальным поставщиком АвтоВАЗа в том числе», — отметил Черненко.

В декабре 2022 года совет директоров АвтоВАЗа, на который приходится около 40% российского авторынка, утвердил план по производству 401,6 тыс. автомобилей в этом году (продажи компании по итогам 2022 года упали на 46%, до 189 тыс. машин). В начале марта 2023 года вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров подтвердил этот план — около 400 тыс. автомобилей до конца года. Таким образом, при сохранении такого уровня производства «Автоприбор» может обеспечить заводу около 25% необходимых стеклоочистителей.

Из-за нехватки комплектующих АвтоВАЗу пришлось в конце марта перенести корпоративный отпуск сотрудников на более ранний срок — с 29 мая по 19 июня вместо трех недель с 24 июля. «Во время корпоративного отпуска, запланированного на начало лета, АвтоВАЗ завершит валидацию на конвейер ряда деталей и узлов, которые в последние месяцы были локализованы в России или поставляются новыми партнерами из дружественных стран в рамках поэтапного плана импортозамещения», — сообщил автопроизводитель.

Компания «Автоприбор» образована в июле 2018 года на базе действующей производственной площадки во Владимире. Она считается крупнейшим в России производителем электрооборудования и комплектующих изделий для автосборочных предприятий. 100% «Автоприбора» принадлежит московской компании «Крига», 70% которой у Светланы Першиной, еще по 15% — у Гария Етумяна и Артура Минасяна.

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