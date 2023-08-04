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В порту Новороссийска возобновили движение судов после атаки дронов

КТК: в порту Новороссийска возобновили движение судов после атаки дронов
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Военная операция на Украине
После ночной попытки атаковать порт в Новороссийске морскими беспилотными дронами в гавани установили временный запрет на движение судов. После 10:00 его сняли, сообщила пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В порту Новороссийска сняли запрет на движение судов, сообщили РБК в пресс-службе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

«В 10:39 мск был снят запрет на движение судов в порту Новороссийск. КТК осуществляет отвод танкера от ВПУ-3 (выносное причальное устройство, позволяет загружать танкеры на удалении от берега. — РБК) и постановку следующего танкера под загрузку», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также загрузка танкера продолжается на ВПУ-2.

Утром Минобороны России сообщило о попытке двух украинских беспилотных катеров атаковать военно-морскую базу в Новороссийске. Их заметили и уничтожили экипажи большого десантного корабля «Оленегорский горняк» и противодиверсионного катера «Суворовец».

Никто не пострадал, повреждений нет, заявил краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев. КТК сообщал, что инфраструктура компании повреждений не получила, однако в порту Новороссийска установлен временный запрет на движение судов.

В порту Новороссийска возобновили движение судов после атаки дронов
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Телеграм-канал Baza со слов местных жителей писал о стрельбе и звуках взрывов. Shot публиковал видео с уничтожением надводной цели. Как рассказали каналу местные жители, предполагаемый морской беспилотник сначала долго горел, а затем взорвался, взрыв был сильным и громким. Mash сообщал о взрыве и сработавшей сигнализации автомобилей.

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Теги
Георгий Смирнов, Наталья Демченко Наталья Демченко
Новороссийск порт танкер Минобороны
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