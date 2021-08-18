Дерипаска и «Система» ответили на данные о переговорах по Natura Siberica

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 73,46 (-0,01) Инвестиции, 14:25
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 86,12 (-0,36) Инвестиции, 14:25
Сын Гуцериева покинул пост гендиректора «ФортеИнвест» Бизнес, 18:46 ВОЗ заявила о защите вакцинации от смерти при индийском штамме COVID-19 Общество, 18:38 Папа римский Франциск сыграл с верующим в настольный футбол Политика, 18:37 Действующий победитель US Open пропустит турнир из-за травмы Спорт, 18:35 Путин и президент Ирана обсудили пути достижения мира в Афганистане Политика, 18:23 Менеджер сборной России по футболу покинет команду вслед за врачами Спорт, 18:14 Обвинение запросило 6 лет колонии подравшемуся с силовиками на митинге Политика, 18:10 Китайский ИТ-гигант Baidu выпустил «робомобиль» без руля и педалей Авто, 18:08 Финляндия приостановила высылку афганцев на родину Политика, 17:55 Шестерых российских спортсменов дисквалифицировали за допинг Спорт, 17:52 В Минздраве исключили негативное влияние вакцинации на беременность Общество, 17:51 Кто возглавит Афганистан, призы в ₽100 тыс. за прививку. Главное за день Общество, 17:49 Дерипаска и «Система» ответили на данные о переговорах по Natura Siberica Бизнес, 17:45 «Аэрофлот» отменил рейсы в Бангкок Общество, 17:43
Бизнес ,  
0 

Дерипаска и «Система» ответили на данные о переговорах по Natura Siberica

Ранее Forbes со ссылкой на источники сообщил, что АФК «Система» и структуры Олега Дерипаски обсуждают раздел контроля над Natura Siberica
АФК «Система» AFKS ₽29,3 -0,03% Купить
En + ENPG ₽739 +2,14% Купить
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

АФК «Система» не вела и не ведет никаких переговоров с Proxima Capital Group, сообщил РБК представитель компании.

Ранее Forbes со ссылкой на источники сообщил, что АФК «Система» и основанная Олегом Дерипаской En+ Group ведут переговоры о распределении долей в компании Natura Siberica. По словам источника издания, сначала покупателем одной из долей выступала Proxima Capital Group Владимира Татарчука, но затем компания «отдала свою позицию» АФК «Система».

«Корпорация никак не связана с нынешним руководством Natura Siberica и не одобряет его действия по захвату предприятия», — сказал РБК представитель АФК «Система».

По словам источника РБК, знакомого с ходом переговоров, «Система» находится в тесном контакте с основными акционерами компании, в частности с первой женой основателя Natura Siberica Андрея Трубникова Ириной.

В свою очередь, представитель Дерипаски в разговоре с РБК подчеркнул, что бизнесмен «не имеет никакого отношения к кризису в Natura Siberica, спровоцированному конфликтом акционеров компании». «Попытки связать его имя с происходящим в компании являются дезинформацией, наносят ущерб его деловой репутации и будут преследоваться в судебном порядке», — сказал он.

Президент Natura Siberica ответил на заявление о «рейдерском захвате»
Бизнес
Фото:Станислав Красильников / ТАСС

В конце июня стало известно, что «Система» вела переговоры о покупке долей первой жены Андрея Трубникова, Ирины, и ее детей Дмитрия и Екатерины. Как сообщили собеседники Forbes, третья жена бизнесмена, Анастасия, также договорилась о продаже доли, которую должна получить при распределении наследства. Покупателем этой доли сначала выступала Proxima Capital Group Владимира Татарчука, утверждал источник Forbes.

Читайте на РБК Pro
Великое увольнение: почему ценные сотрудники массово уходят «в никуда» Как коротает дни трейдер, потерявший $20 млрд в один миг United Airlines переходит на сверхзвук. Поможет ли это акциям перевозчика Почему в рознице начался бум M&A. Что это значит для инвесторов

По словам собеседника издания, структуры Олега Дерипаски и Владимира Евтушенкова ведут переговоры о распределении долей в Natura Siberica в рамках урегулирования иска. Он связан с пожаром на заводе в Дмитрове, где компания арендовала помещения. Истцом выступала «Эн+ Рециклинг», на которую были оформлены энергоснабжающие активы завода, и сам завод ДОЗАКЛ. Затем в качестве истца «Эн+ Рециклинг» сменила компания «Ингосстрах» — страховщик завода.

«Ингосстрах» требует возместить почти 1,5 млрд руб., ДОЗАКЛ — около 2,7 млрд руб. По данным The Bell, «Эн+ Рециклинг», ДОЗАКЛ и «Ингосстрах» связаны с Дерипаской.

Авторы
Анна Левинская, Светлана Бурмистрова Светлана Бурмистрова, Виктория Полякова Виктория Полякова
Олег Дерипаска АФК «Система»
Материалы по теме
Forbes узнал о переговорах «Системы» и En+ по долям в Natura Siberica
Бизнес
Сотрудники Natura Siberica заявили о недопуске в офис новым руководством
Бизнес
На наследство основателя Natura Siberica появились два новых претендента
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter