Дерипаска и «Система» ответили на данные о переговорах по Natura Siberica

Ранее Forbes со ссылкой на источники сообщил, что АФК «Система» и структуры Олега Дерипаски обсуждают раздел контроля над Natura Siberica

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

АФК «Система» не вела и не ведет никаких переговоров с Proxima Capital Group, сообщил РБК представитель компании.

Ранее Forbes со ссылкой на источники сообщил, что АФК «Система» и основанная Олегом Дерипаской En+ Group ведут переговоры о распределении долей в компании Natura Siberica. По словам источника издания, сначала покупателем одной из долей выступала Proxima Capital Group Владимира Татарчука, но затем компания «отдала свою позицию» АФК «Система».

«Корпорация никак не связана с нынешним руководством Natura Siberica и не одобряет его действия по захвату предприятия», — сказал РБК представитель АФК «Система».

По словам источника РБК, знакомого с ходом переговоров, «Система» находится в тесном контакте с основными акционерами компании, в частности с первой женой основателя Natura Siberica Андрея Трубникова Ириной.

В свою очередь, представитель Дерипаски в разговоре с РБК подчеркнул, что бизнесмен «не имеет никакого отношения к кризису в Natura Siberica, спровоцированному конфликтом акционеров компании». «Попытки связать его имя с происходящим в компании являются дезинформацией, наносят ущерб его деловой репутации и будут преследоваться в судебном порядке», — сказал он.