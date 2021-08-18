Forbes узнал о переговорах «Системы» и En+ по долям в Natura Siberica

АФК «Система» и En+ Group ведут переговоры о распределении долей в Natura Siberica в рамках урегулирования иска, узнал Forbes. Иск на 4,2 млрд руб. связан с пожаром на заводе в Дмитрове, где компания арендовала помещения

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

АФК «Система» и структуры Олега Дерипаски ведут переговоры о распределении долей в компании Natura Siberica, со ссылкой на источники сообщил Forbes.

Ранее АФК «Система» вела переговоры о покупке долей первой жены Андрея Трубникова, Ирины, и ее детей Дмитрия и Екатерины. Затем третья жена бизнесмена, Анастасия, также договорилась о продаже доли, которую должна получить при распределении наследства, сообщил изданию источник, близкий к одной из групп наследников. По его словам, на ее будущую долю может претендовать АФК «Система».

Как сообщил источник Forbes, знакомый с ходом переговоров, сначала покупателем этой доли выступала Proxima Capital Group Владимира Татарчука, но затем компания «отдала свою позицию» АФК «Система». Если холдингу удастся договориться одновременно с первой и третьей женами Трубникова, после распределения наследства он может получить 85–90% Natura Siberica.

По словам источника Forbes, близкого к одной из групп наследников, Natura Siberica оценивается примерно в $100 млн. Гендиректор Infoline Михаил Бурмистров в беседе с The Bell самой оптимистичной оценкой называл $70–100 млн. Такой была бы стоимость компании, если бы в ней не было акционерного конфликта и она не участвовала в громком судебном процессе. Сам Трубников в последнем интервью в конце 2020 года оценивал свою компанию в $500 млн.