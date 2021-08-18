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Forbes узнал о переговорах «Системы» и En+ по долям в Natura Siberica

АФК «Система» и En+ Group ведут переговоры о распределении долей в Natura Siberica в рамках урегулирования иска, узнал Forbes. Иск на 4,2 млрд руб. связан с пожаром на заводе в Дмитрове, где компания арендовала помещения
АФК «Система» AFKS ₽29,37 +0,19% Купить
En + ENPG ₽718 -0,76% Купить
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

АФК «Система» и структуры Олега Дерипаски ведут переговоры о распределении долей в компании Natura Siberica, со ссылкой на источники сообщил Forbes.

Ранее АФК «Система» вела переговоры о покупке долей первой жены Андрея Трубникова, Ирины, и ее детей Дмитрия и Екатерины. Затем третья жена бизнесмена, Анастасия, также договорилась о продаже доли, которую должна получить при распределении наследства, сообщил изданию источник, близкий к одной из групп наследников. По его словам, на ее будущую долю может претендовать АФК «Система».

Как сообщил источник Forbes, знакомый с ходом переговоров, сначала покупателем этой доли выступала Proxima Capital Group Владимира Татарчука, но затем компания «отдала свою позицию» АФК «Система». Если холдингу удастся договориться одновременно с первой и третьей женами Трубникова, после распределения наследства он может получить 85–90% Natura Siberica.

По словам источника Forbes, близкого к одной из групп наследников, Natura Siberica оценивается примерно в $100 млн. Гендиректор Infoline Михаил Бурмистров в беседе с The Bell самой оптимистичной оценкой называл $70–100 млн. Такой была бы стоимость компании, если бы в ней не было акционерного конфликта и она не участвовала в громком судебном процессе. Сам Трубников в последнем интервью в конце 2020 года оценивал свою компанию в $500 млн.

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В АФК «Система» отказались от комментариев РБК. Источник, знакомый с планами компании, в разговоре с РБК отметил, что холдингу интересна Natura Siberica, но говорить о каких-либо договоренностях преждевременно.

Татарчук и представитель Анастасии Трубниковой отказались от комментариев Forbes. Представитель Олега Дерипаски и En+ Group не ответили на запросы издания.

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После смерти основателя Natura Siberica Андрея Трубникова в компании начался конфликт из-за наследства. При жизни Трубников владел самыми крупными долями в юрлицах, связанных с брендами Natura Siberica, Organic Shop, а также в ООО «Первое решение», которое выпускает косметическую продукцию, в том числе под брендом «Рецепты бабушки Агафьи».

Помимо этого, наследственный процесс развивается на фоне иска к ООО «Первое решение», связанного с пожаром на заводе ДОЗАКЛ в Дмитрове, где Natura Siberica арендовала помещения. В мае прошлого года в суд подала компания «Эн+ Рециклинг», на которую были оформлены энергоснабжающие активы завода. Еще одним истцом стало ООО «ДОЗАКЛ». Затем на месте истца «Эн+ Рециклинг» сменила компания «Ингосстрах» — страховщик завода. «Ингосстрах» требует возместить почти 1,5 млрд руб., ДОЗАКЛ — около 2,7 млрд руб.

Как писал The Bell, и «Эн+ Рециклинг», и ДОЗАКЛ, и «Ингосстрах» связаны с Дерипаской. Как сообщил источник Forbes, структуры бизнесмена и Евтушенкова ведут переговоры о распределении долей в Natura Siberica именно в рамках урегулирования иска. По его словам, стороны договорились поделить контрольный пакет поровну.

Авторы
Виктория Полякова Виктория Полякова, Анна Левинская
АФК «Система» En+ Natura Siberica Олег Дерипаска Владимир Евтушенков
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