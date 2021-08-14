Президент Natura Siberica ответил на заявление о «рейдерском захвате»

Сотрудники компании Natura Siberica ранее заявили о «грубом рейдерском захвате компании». 13 августа в Instagram-аккаунте Natura Siberica было опубликовано сообщение о том, что «перед главным офисом компании» собрались десятки сотрудников, которые боялись войти внутрь, поскольку перед зданием и на этажах стояли «крепкие молодые люди бойцовской наружности».
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По словам юриста Кирилла Попова, который представляет интересы Ирины и Дмитрия Трубниковых, сотрудники «наблюдали взломанные кабинеты», в частности дверь в кабинет главного бухгалтера, и видели, как из офиса вынесли «несколько чемоданов документации». «Одновременно с этим всем сотрудникам был отключен доступ к рабочим компьютерам, настроенный для удаленной работы (в удаленном режиме работала значительная часть сотрудников)», — сказал Попов «Газете.ру».
По словам Буйлова, старый «менеджмент компании препятствовал законному доступу к документам и другой информации о происходящем», поэтому ему «пришлось пригласить внешних помощников, чтобы хотя бы бумаги посмотреть».
«Это никакие не бойцы, даже на видео в интернете видно», — сказал он. По словам президента компании, замки в некоторых дверях меняли лишь затем, чтобы сохранить имущество, поскольку «по заявлениям предыдущего менеджмента, ключи от именно этих дверей были утеряны». Информацию о вывозе документов или любого другого имущества Natura Siberica Буйлов назвал не соответствующей действительности.
Буйлова на пост президента Natura Siberica в августе назначил новый гендиректор компании Дмитрий Ганзер. Ранее также сменился доверительный управляющий долями Андрея Трубникова: вместо юридического агентства «Сезар консалтинг» и его президента Бориса Любошица нотариус наследственного дела Трубниковых Айгуль Карнаухова назначила управляющим Григория Жданова.
Жданов в разговоре с Forbes сказал, что управляет наследственной массой, поскольку круг наследников Андрея Трубникова окончательно не определен. По его словам, он предложил кандидатуру Ганзера, поскольку тот — «специалист, обладающий адекватным опытом и не связанный ни с кем из потенциальных наследников». Попов говорил изданию, что «три из четырех наследников» основателя Natura Siberica письменно потребовали от доверительного управляющего назначить президентом компании Ирину Трубникову.