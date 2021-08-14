Президент Natura Siberica ответил на заявление о «рейдерском захвате»

По словам Буйлова, старый менеджмент мешал «доступу к документам», поэтому «пришлось пригласить внешних помощников, чтобы хотя бы бумаги посмотреть». Ранее сотрудники компании обвинили новое руководство в «рейдерском захвате»

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Старый менеджмент Natura Siberica препятствовал законному доступу к информации о состоянии дел в компании, заявил Forbes президент Natura Siberica Сергей Буйлов.

Ранее сотрудники Natura Siberica заявили, что Буйлов отключил пропуска для доступа в офис совладельцам и наследникам основателя группы Ирине и Дмитрию Трубниковым, а также ее «ведущим сотрудникам». В коллективном письме они сообщили, что отказываются работать под новым руководством.

С момента смерти основателя Natura Siberica Андрея Трубникова старый «менеджмент компании препятствовал доступу в нее всем управленцам, назначенным в рамках наследственного дела», заявил Буйлов. По его словам, новому руководству незаконно отказывали в доступе в офис, «в доступе к документам, к любой информации о состоянии дел в компании». «Кто здесь рейдеры после этого?» — заявил Буйлов.

По его словам, «все, что сделал [новый] менеджмент, — это ограничил доступ в ночное время ряду [старых] топ-менеджеров», которые препятствовали его «законной деятельности в интересах компании и ее наследников».