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Президент Natura Siberica ответил на заявление о «рейдерском захвате»

По словам Буйлова, старый менеджмент мешал «доступу к документам», поэтому «пришлось пригласить внешних помощников, чтобы хотя бы бумаги посмотреть». Ранее сотрудники компании обвинили новое руководство в «рейдерском захвате»
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Старый менеджмент Natura Siberica препятствовал законному доступу к информации о состоянии дел в компании, заявил Forbes президент Natura Siberica Сергей Буйлов.

Ранее сотрудники Natura Siberica заявили, что Буйлов отключил пропуска для доступа в офис совладельцам и наследникам основателя группы Ирине и Дмитрию Трубниковым, а также ее «ведущим сотрудникам». В коллективном письме они сообщили, что отказываются работать под новым руководством.

С момента смерти основателя Natura Siberica Андрея Трубникова старый «менеджмент компании препятствовал доступу в нее всем управленцам, назначенным в рамках наследственного дела», заявил Буйлов. По его словам, новому руководству незаконно отказывали в доступе в офис, «в доступе к документам, к любой информации о состоянии дел в компании». «Кто здесь рейдеры после этого?» — заявил Буйлов.

По его словам, «все, что сделал [новый] менеджмент, — это ограничил доступ в ночное время ряду [старых] топ-менеджеров», которые препятствовали его «законной деятельности в интересах компании и ее наследников».

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Сотрудники компании Natura Siberica ранее заявили о «грубом рейдерском захвате компании». 13 августа в Instagram-аккаунте Natura Siberica было опубликовано сообщение о том, что «перед главным офисом компании» собрались десятки сотрудников, которые боялись войти внутрь, поскольку перед зданием и на этажах стояли «крепкие молодые люди бойцовской наружности».

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По словам юриста Кирилла Попова, который представляет интересы Ирины и Дмитрия Трубниковых, сотрудники «наблюдали взломанные кабинеты», в частности дверь в кабинет главного бухгалтера, и видели, как из офиса вынесли «несколько чемоданов документации». «Одновременно с этим всем сотрудникам был отключен доступ к рабочим компьютерам, настроенный для удаленной работы (в удаленном режиме работала значительная часть сотрудников)», — сказал Попов «Газете.ру».

По словам Буйлова, старый «менеджмент компании препятствовал законному доступу к документам и другой информации о происходящем», поэтому ему «пришлось пригласить внешних помощников, чтобы хотя бы бумаги посмотреть».

«Это никакие не бойцы, даже на видео в интернете видно», — сказал он. По словам президента компании, замки в некоторых дверях меняли лишь затем, чтобы сохранить имущество, поскольку «по заявлениям предыдущего менеджмента, ключи от именно этих дверей были утеряны». Информацию о вывозе документов или любого другого имущества Natura Siberica Буйлов назвал не соответствующей действительности.

Буйлова на пост президента Natura Siberica в августе назначил новый гендиректор компании Дмитрий Ганзер. Ранее также сменился доверительный управляющий долями Андрея Трубникова: вместо юридического агентства «Сезар консалтинг» и его президента Бориса Любошица нотариус наследственного дела Трубниковых Айгуль Карнаухова назначила управляющим Григория Жданова.

Жданов в разговоре с Forbes сказал, что управляет наследственной массой, поскольку круг наследников Андрея Трубникова окончательно не определен. По его словам, он предложил кандидатуру Ганзера, поскольку тот — «специалист, обладающий адекватным опытом и не связанный ни с кем из потенциальных наследников». Попов говорил изданию, что «три из четырех наследников» основателя Natura Siberica письменно потребовали от доверительного управляющего назначить президентом компании Ирину Трубникову.

Автор
Виктория Полякова Виктория Полякова
Natura Siberica корпоративный конфликт
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