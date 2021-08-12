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Сотрудники Natura Siberica заявили о недопуске в офис вдовы Трубникова

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

С 11 августа пропуска на территорию компании заместителя гендиректора Natura Siberica Ирины Трубниковой и ее сына Дмитрия Трубникова были заблокированы новым президентом компании, говорится в поступившем в РБК коллективном письме сотрудников компаний, образующих, в частности, сеть магазинов Natura Siberica и производителя косметики под брендом «Рецепты бабушки Агафьи».

Решение о недопуске совладельцев группы компании принял ее президент Сергей Буйлов, назначенный на эту должность в августе новым гендиректором Дмитрием Ганзером. Ранее также сменился доверительный управляющий долями Андрея Трубникова: вместо юридического агентства «Сезар консалтинг» и его президента Бориса Любошица нотариус наследственного дела Трубниковых Айгуль Карнаухова назначила управляющим Григория Жданова.

Письмо с отказом работать под руководством нового президента подписали 164 человека. В нем говорится, что пропуска для доступа в офис группы были отключены «ведущим сотрудникам, отвечающим за ключевые направления: всем главным бухгалтерам, начальнику отдела снабжения, директору по международным продажам, руководителю службы безопасности и руководителю отдела регистрации товарных знаков». Менеджерам, работающим в удаленном режиме, был отключен доступ к рабочим компьютерам.

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Ранее «представители нового руководства также попытались изъять документы в нескольких магазинах и в спа-салоне Natura Siberica, что привело к отключению касс и моментальной остановке обслуживания покупателей», — указано в письме.

Президент группы Сергей Буйлов отказался предоставить комментарий в четверг, сославшись на занятость.

Ирина Трубникова, которая была первой супругой основателя компании Андрея Трубникова (умер в январе 2021 года), — один из крупнейших совладельцев компаний, связанных с Natura Siberica. В частности, ей принадлежит 40% ООО «Первое решение», производителя косметики «Рецепты бабушки Агафьи», у Дмитрия Трубникова — 15%.

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Корпоративный конфликт в компаниях Андрея Трубникова идет на фоне разногласий наследников предпринимателя. Связаться с Дмитрием Ганзером и Григорием Ждановым не удалось.

Natura Siberica офис корпоративный конфликт
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