Сотрудники Natura Siberica заявили о недопуске в офис вдовы Трубникова

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С 11 августа пропуска на территорию компании заместителя гендиректора Natura Siberica Ирины Трубниковой и ее сына Дмитрия Трубникова были заблокированы новым президентом компании, говорится в поступившем в РБК коллективном письме сотрудников компаний, образующих, в частности, сеть магазинов Natura Siberica и производителя косметики под брендом «Рецепты бабушки Агафьи».

Решение о недопуске совладельцев группы компании принял ее президент Сергей Буйлов, назначенный на эту должность в августе новым гендиректором Дмитрием Ганзером. Ранее также сменился доверительный управляющий долями Андрея Трубникова: вместо юридического агентства «Сезар консалтинг» и его президента Бориса Любошица нотариус наследственного дела Трубниковых Айгуль Карнаухова назначила управляющим Григория Жданова.

Письмо с отказом работать под руководством нового президента подписали 164 человека. В нем говорится, что пропуска для доступа в офис группы были отключены «ведущим сотрудникам, отвечающим за ключевые направления: всем главным бухгалтерам, начальнику отдела снабжения, директору по международным продажам, руководителю службы безопасности и руководителю отдела регистрации товарных знаков». Менеджерам, работающим в удаленном режиме, был отключен доступ к рабочим компьютерам.

Ранее «представители нового руководства также попытались изъять документы в нескольких магазинах и в спа-салоне Natura Siberica, что привело к отключению касс и моментальной остановке обслуживания покупателей», — указано в письме.