СМИ узнали о продаже части здания «Газпрома» в Москве

Корпорация продала почти половину площадей в здании на проспекте Вернадского в Москве, получив за них около 1 млрд руб.

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

«Газпром» продал часть принадлежащего компании комплекса зданий на проспекте Вернадского в Москве, сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух консультантов, работавших с участниками сделки. Эту информацию газете подтвердил источник, близкий к победителю аукциона.

Торги выиграло ООО «Тверская усадьба», которое предложило за здание около 1 млрд руб., сообщили собеседники газеты. Новый владелец планирует реконструировать его под офисы для сдачи в аренду. Договор купли-продажи еще не заключен.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Тверская усадьба» было зарегистрировано в 2009 году в Москве. Гендиректор компании — Мария Фирсова, основной владелец — бизнесмен Алексей Набатов. Компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Как следует из документации, «Газпром» продавал 20 107 кв. м из 41 163 кв. м общей площади здания по начальной цене 1,56 млрд руб., при этом аукцион проходил с понижением цены, пишет издание. По информации двух источников, близких к сделке, «Тверская усадьба» предложила 1 млрд руб.

Еще один источник, близкий к компании рассказал, что «Тверская усадьба» планирует реконструировать здание под офисы с целью сдачи их в аренду.