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СМИ узнали о продаже части здания «Газпрома» в Москве

Корпорация продала почти половину площадей в здании на проспекте Вернадского в Москве, получив за них около 1 млрд руб.
Газпром GAZP ₽190,91 +0,23% Купить
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

«Газпром» продал часть принадлежащего компании комплекса зданий на проспекте Вернадского в Москве, сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух консультантов, работавших с участниками сделки. Эту информацию газете подтвердил источник, близкий к победителю аукциона.

Торги выиграло ООО «Тверская усадьба», которое предложило за здание около 1 млрд руб., сообщили собеседники газеты. Новый владелец планирует реконструировать его под офисы для сдачи в аренду. Договор купли-продажи еще не заключен.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Тверская усадьба» было зарегистрировано в 2009 году в Москве. Гендиректор компании — Мария Фирсова, основной владелец — бизнесмен Алексей Набатов. Компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Как следует из документации, «Газпром» продавал 20 107 кв. м из 41 163 кв. м общей площади здания по начальной цене 1,56 млрд руб., при этом аукцион проходил с понижением цены, пишет издание. По информации двух источников, близких к сделке, «Тверская усадьба» предложила 1 млрд руб.

Еще один источник, близкий к компании рассказал, что «Тверская усадьба» планирует реконструировать здание под офисы с целью сдачи их в аренду.

РБК направил запрос в пресс-службу «Газпрома».

Объем свободных офисных площадей в Москве достиг исторического максимума
Экономика
Фото: Виталий Белоусов/ТАСС

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В марте 2017 года глава «Газпрома» Алексей Миллер объявил о намерении компании переехать в Петербург. Переезд «Газпрома» в Санкт-Петербург длится несколько лет. По словам губернатора Александра Беглова, по состоянию на январь 2019-го в городе работало более 90% администрации «Газпрома». Штаб-квартира компании разместится в многофункциональном комплексе «Лахта-центр».

По итогам 2019 года чистая прибыль «Газпрома» по МСФО упала на 17% и составила 1,203 трлн руб. За год этот показатель сократился на 253,383 млрд руб. (было 1,456 трлн руб.). Выручка «Газпрома» от продаж по итогам года составила 7,66 трлн руб. (минус 7% по сравнению с предыдущим годом), в том числе от продаж газа — 3,8 трлн руб. (минус 12%).

Выручка «Газпрома» от продаж по итогам года составила 7,66 трлн руб. (минус 7% по сравнению с предыдущим годом), в том числе от продаж газа — 3,8 трлн руб. (минус 12%). Падение выручки в компании объяснили в первую очередь снижением объемов газа, проданного в Европу и другие страны, и падением цен на него.

Прибыль «Газпрома» за год сократилась на 253 млрд руб.
Бизнес
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Ранее эксперты международной консалтинговой компании JLL выяснили, что в центре Москвы образовался дефицит предложения для аренды крупных офисных блоков класса А — за последние пять лет предложение офисов для аренды крупными компаниями сократилось до минимальных значений.

По данным компании, сейчас в центральном деловом районе Москвы предложение офисных блоков площадью от 20 тыс. кв. м в бизнес-центрах класса А отсутствует. Такое предложение есть только в деловых центрах, ввод в эксплуатации которых планируется в 2022 году и позднее. При этом предложение свободных офисных помещений на 10 тыс. кв. м сократилось с 2016 года в четыре раза, а помещений на 5 тыс. кв. м — в два раза. Крупные свободные офисные блоки для аренды остались в основном в классе В и в классе А, но в удаленных районах города с низкой деловой активностью.

В то же время в июле JLL опубликовала данные, по которым совокупный объем спроса на офисы в Москве во втором квартале 2020 года упал на 8% и достиг рекордно низкого значения за последние шесть лет. Объем сделок аренды и купли-продажи, заключенных во втором квартале на офисном рынке Москвы, составил 265 тыс. кв. м. Это на 8% меньше аналогичного периода прошлого года и является наименьшим значением среди сопоставимых периодов с 2014 года.

Авторы: Наталия Анисимова, Владислав Гордеев
При участии: Людмила Подобедова
Теги: Газпром, недвижимость, продажа
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