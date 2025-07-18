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Эксклюзив

Власти изучат новое повышение норматива продаж бензина на бирже

ФАС и Минэнерго проработают предложение о повышении норматива продаж бензина с 15 до 17%, узнал РБК. Также они изучат изменения, связанные с установлением стартовой цены торгов
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Вице-премьер Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) совместно с Минэнерго и Петербургской биржей проработать возможность повышения норматива продаж бензина на бирже до 17% от объема производства, следует из протокола заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов, прошедшего 9 июля. Документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием.

В настоящее время нефтяные компании, согласно совместному приказу ФАС и Минэнерго, обязаны продавать на бирже 15% произведенного бензина. Также существуют нормативы по продаже других нефтепродуктов: для дизтоплива — 16%, авиакеросина — 11%, СУГ — 7,5%. Есть и норматив продаж на срочном рынке, он был введен с 1 марта в размере 1% нефтепродуктов от нормативов продаж в основной секции, но пока носит рекомендательный характер.

С момента ввода нормативы неоднократно корректировались, в том числе для стабилизации биржевых котировок. В последний раз это произошло в начале 2024 года, когда минимальный объем продаж дизельного топлива повысили с 12,5 до 16%.

Помимо увеличения норматива биржевых продаж бензина ведомства также проработают предложение об установлении стартовой цены следующего торгового дня на уровне первой стартовой цены текущего месяца, если темп роста цены превысит 10% от первой стартовой цены месяца. Кроме того, они изучат возможность установления стартовой цены дня на основании проведенного дискретного аукциона (режим торгов, который вводится во время повышенной волатильности. — РБК).

РБК направил запрос в секретариат вице-премьера Новака, пресс-службы Минэнерго, ФАС и Петербургской биржи.

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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Как сообщала пресс-служба правительства, на заседании штаба 9 июля власти и представители отрасли обсуждали ситуацию на рынке нефтепродуктов в период высокого летнего спроса, условия биржевых продаж, а также поставки топлива сельхозпроизводителям. Минэнерго тогда отмечало, что цены на бензин и дизель в рознице остаются стабильными и растут не выше инфляции, а поставки аграриям в период уборочной кампании идут по плану. В то же время ФАС на совещании рассказала о необходимости увеличения поставок бензина на биржу для обеспечения балансировки рынка.

Согласно территориальному индексу по европейской части России Петербургской биржи (СПбМТСБ), цены на бензин активно растут как минимум с начала лета и в настоящее время находятся вблизи рекордных уровней. По итогам торгов 18 июля АИ-92 подорожал на 0,03% к предыдущей торговой сессии, до 65 202 руб. за тонну, а АИ-95 — на 0,35%, до 74 093 руб. за тонну.

На фоне роста оптовых цен правительство обсуждает вопрос ужесточения запрета на экспорт бензина. Сейчас эмбарго на зарубежные поставки действует только для нефтепроизводителей (трейдеров, нефтебаз и мелких НПЗ) сроком до 31 августа. Крупным нефтепереработчикам, выпускающим более 1 млн т в год, поставки разрешены. Источники РБК на рынке говорили, что в конце июня с такой инициативой выступила ФАС. Хотя позднее Минэнерго сообщало, что пока не видит необходимости в полном запрете, Новак 11 июля не исключил ввод полного эмбарго и добавил, что решение будет принято «в ближайшее время».

По данным собеседников РБК, знакомых с ходом обсуждения вопроса, ужесточение эмбарго остается в повестке. Как сообщил один из них, сейчас обсуждается возможность ввода эмбарго только на август с потенциалом дальнейшего продления. По информации другого, власти примут окончательное решение в начале следующей недели.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Сергей Терешкин, генеральный директор Open Oil Market, считает, что предложенные меры, касающиеся торгов, являются попыткой ограничить рост биржевых цен и повлиять на поведение участников рынке не только возможностью запрета на экспорт. «В последние недели цена АИ-92 на Петербургской бирже находится вблизи отметки 66 495 руб. за тонну, в случае превышения которой нефтяники могут лишиться субсидий по демпферу. Регулятор ищет меры, которые бы не нарушали общий статус-кво в отрасли, но при этом сдерживали рост цен», — считает он.

Перед регуляторами стоит задача сдерживать цены, отмечает Дмитрий Гусев, заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер». «С этой точки зрения изменение подхода к установлению стартовой цены торгов целесообразно. Хотя это и выбивается из логики выстраивания справедливых биржевых котировок и индикаторов», — полагает эксперт.

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бензин СПбМТСБ ФАС Александр Новак Минэнерго
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