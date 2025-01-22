Товарно-сырьевая биржа создаст Национальное биржевое ценовое агентство

Это позволит формировать справедливые рыночные индикаторы и получать независимую отраслевую аналитику

Фото: Андрей Любимов / РБК

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) запустит Национальное биржевое ценовое агентство. Оно станет источником рыночной ценовой информации для бизнеса и правительства, а также со временем позволит нивелировать зависимость от иностранных ценовых агентств, сообщил журналистам президент биржи Игорь Артемьев, передает корреспондент РБК.

«Завтра у нас будет заседание правления, и мы объявим о создании Национального биржевого ценового агентства. <…> Мы будем применять весь арсенал и всю методологию, которые есть у ценовых агентств, и со временем не будем ни в чем уступать Argus», — сказал Артемьев.

В будущем биржа рассчитывает развить линию международного сотрудничества и привлечь партнеров из стран БРИКС, которые хотели бы иметь альтернативу существующим ценовым агентствам на мировом рынке. «Если мы хотим создавать теоретически международное ценовое агентство, без партнеров не обойтись, нужны Китай, Индия, другие страны БРИКС, чтобы это было признаваемо в крупнейших странах, глобальном Юге», — подчеркнул президент СПбМТСБ.

Артемьев уточнил, что для агентства не будет создаваться отдельное юридическое лицо, но допустил, что со временем, по мере привлечения партнеров, возможно его выделение в отдельную структуру.

«Если мы говорим о российских реалиях, то мы могли бы сделать это и одни, и с партнерами, в зависимости от того, кто захочет с нами сотрудничать. Таких партнеров в России единицы. С ними можно договариваться», — пояснил глава биржи.

Источниками информации для ценового агентства будут выступать ликвидные биржевые торги, в том числе данные срочного рынка, а также цены участников, внебиржевые данные и внешние источники — отраслевые ведомства, министерства, ассоциации и союзы. Артемьев добавил, что методологии расчетов будут открытыми. На базе фактических данных будет формироваться биржевой треугольник цен (биржевые, внебиржевые и экспортно-импортные индикаторы), который послужит ориентиром ценообразования на товарных рынках.

АО «СПбМТСБ» — крупнейшая товарная биржа России. На сайте площадке говорится, что через нее осуществляется 99% объемов организованных торгов нефтью и нефтепродуктами, газом, лесом и минеральными удобрениями в стране. Кроме того, на бирже торгуются энергетический уголь, продукция нефтегазохимического рынка и сахар. Всего в линейку СПбМТСБ входит более 4 тыс. инструментов товарного и срочного рынков.

Суммарный оборот по всем секциям СПбМТСБ по итогам 2024 года составил 2,337 трлн руб., превысив показатель 2023 года на 31,9%. Количество участников торгов и их клиентов составило 7110 организаций.