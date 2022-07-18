Песков заявил, что ситуация в России с бизнесом лучше ожиданий Запада

Ситуация в сфере развития бизнеса осложняется из-за санкций, но она оказалась лучше, чем ожидал Запад, считает Песков. Согласно опросу S&P, в июне ожидания российского бизнеса упали до минимума с 2009 года

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Развитие бизнеса в России осложняется из-за санкций Запада, но в целом ситуация неплохая, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Есть проблемы — да, — признал представитель президента. По его словам, ситуация усугубляется «недружелюбной средой со стороны коллективного Запада», но она оказалась «лучше того, что ожидал Запад, когда шел на блокаду».

Согласно опросу S&P Global, с которым ознакомился РБК, в июне ожидания российского бизнеса на ближайшие 12 месяцев стали наихудшими как минимум с 2009 года. Агентство рассчитывает оценку оптимизма бизнеса как разницу между долей компаний, которые рассчитывают увеличить выпуск продукции в ближайший год, и долей компаний, ожидающих спада. В начале лета сальдо сократилось до 5% после 34% в феврале. Компании назвали среди угроз рост цен на сырье, воздействия санкций на спрос и снижение покупательной способности на внутреннем рынке.

По данным, которые в конце мая представил аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова и Институт экономики роста им. Столыпина, санкции, введенные в ответ на российскую военную операцию на Украине, затронули более 86% российских компаний. Из них 11,7% не смогли адаптироваться к новым условиями и были вынуждены полностью или частично остановить бизнес. На тот момент большинство опрошенных предпринимателей оценивали ситуацию в бизнесе негативно и называли меры поддержки правительства недостаточными.

В июне президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, поручил правительству подготовить параметры реформы проверок бизнеса. Он предложил отменить большинство плановых проверок компаний и выступил за пересмотр крупного и особо крупного ущерба для уголовных дел против предпринимателей. Тогда же, обращаясь к предпринимателям, президент заявил, что нужно «связывать будущее детей с Родиной», поскольку «дома надежнее», и посоветовал потерявшим активы за рубежом «не наступать на старые грабли».