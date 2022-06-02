Суд обязал H&M вернуть помещение и выплатить компенсацию «Острову мечты»

Оператор парка развлечений «Остров мечты» потребовал признать недействительным решение о временном закрытии магазина H&M. Суд удовлетворил иск частично, обязав компанию вернуть арендуемое помещение и выплатить более 700 тыс. руб.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Арбитражный суд Москвы удовлетворил часть требований оператора московского парка развлечений «Остров мечты» к российскому подразделению шведского ретейлера H&M, обязав последнего освободить арендуемое помещение и выплатить компенсацию. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Суд признал прекращенным предварительный договор аренды между ООО «Эйч энд Эм» и ООО «Парк Развлечений» и обязал взыскать с компании 537,9 тыс. руб. «неосновательного обогащения» и судебные расходы в размере 195,5 тыс. руб.

«Эйч энд Эм» должна будет в течение пяти дней освободить помещение, арендуемое в торговом комплексе «Остров мечты». За каждый день просрочки «с даты окончания установленного судом срока после вступления судебного акта в законную силу по делу до его фактического исполнения» компания должна будет выплатить 1 млн руб.

В удовлетворении остальной части требований суд оператору «Острова мечты» отказал. Решение суда в силу не вступило и может быть обжаловано в течение месяца.

В операторе «Острова мечты» заявили РБК, что подали иск, поскольку H&M «нарушил договор». «Юридический департамент ООО «Парк развлечений» работает с арендаторами в рамках договорных отношений и в соответствии с правовым полем Российской Федерации. Иск к H&M был сформирован ввиду нарушения договора, вследствие чего арендодатель понес убытки», — сказали РБК в компании.

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Компания H&M приостановила продажи в России в начале марта. Причиной в компании назвали события на Украине. В начале апреля «Парк развлечений» подал иск против российского подразделения H&M, потребовав признать недействительным решение о временном закрытии магазинов бренда.