Оператор наружной рекламы Russ Outdoor купил своего главного конкурента

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Крупнейший в России оператор наружной рекламы Russ Outdoor приобрел 100% доли в группе компаний Gallery, переход права собственности осуществлен, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Russ Outdoor.

В компании подчеркнули, что новый объединенный оператор наружной рекламы будет действовать в рамках централизованной бизнес-структуры. Сумма сделки не раскрывается.

«Сделка с Gallery позволит продолжить курс на развитие рынка наружной рекламы. Именно сейчас тот момент, когда, объединившись вместе, два опытных игрока могут создать высокотехнологичную компанию, которая будет качественно развивать индустрию в России и сохранит лидерство. <...> Мы продолжим и дальше внедрять новые технологии, работать над прозрачностью и измерениями. У нас есть четкое видение развития Russ. Вопреки мнению некоторых коллег, резкое изменение цен не входит в наши планы», — сказал «РИА Новости» исполнительный директор ГК Russ Роберт Мирзоян.

Генеральный директор Gallery Мария Комарова выразила надежду, что объединенная компания продолжит развивать индустрию с учетом интересов всех ее участников.

Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку по покупке Russ Outdoor своего конкурента 30 июня. Единственным владельцем головной структуры Gallery — ООО «Гэллари сервис», как следует из базы данных СПАРК «Интерфакса», является ООО «Медиа-1 Аутдор». Это одно из юрлиц холдинга «Медиа 1» (в него также входят телеканалы «Муз-ТВ», «Ю», «Солнце» и радиохолдинг «Выбери радио»). Его конечным бенецифиаром является инвесткомпания Kismet Capital Group, принадлежащая Ивану Таврину. При этом 100% головного юрлица Gallery находится в залоге у «Сбера», указано там же.

Группа Russ Outdoor — крупнейший игрок в российской наружной рекламе, которому принадлежит, по его собственным данным, 28,5 тыс. рекламных поверхностей по всей стране. Gallery занимает второе место с более чем 13 тыс. рекламных поверхностей в 80 городах. При этом в последние годы Gallery специализируется на цифровых рекламоносителях, называя себе лидером именно в этом сегменте.

Свои финансовые показатели обе группы в последние годы не раскрывают. В 2020 году возможная выручка Russ Outdoor от размещения рекламы только на уличных конструкциях в 50 крупнейших городах страны оценивалась в 7,4 млрд руб., Gallery — в 4,4 млрд руб. Доля первой группы во всех заработках владельцев уличных рекламных конструкций составила, по подсчетам «ЭдМетрикс-Эспар», 31%, Gallery — 19%.

В декабре 2021 года Russ Outdoor и Gallery уже объявили о стратегическом партнерстве, но, из пояснений компаний следовало, что они лишь объединяют продажи. В январе 2022 года источники РБК сообщили, что Russ Outdoor планирует приобрести своего главного конкурента.