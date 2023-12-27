Оператор Russ займется распространением рекламы еще в девяти аэропортах

Управляющая компания «Аэропорты регионов», с которой заключил контракт оператор рекламы, на фоне роста пассажиропотока и развития внутреннего туризма планирует увеличить доходы от этого сегмента

Роберт Мирзоян (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Крупнейший российский оператор наружной рекламы Russ заключил соглашение с компанией «Аэропорты регионов» на продажу рекламы в аэропортах девяти городов России, сообщил в беседе с РБК глава Russ Роберт Мирзоян. Сумма сделки не раскрывается.

Russ начнет распространять рекламу в аэропортах Курумоч в Самаре, Чкалов в Нижнем Новгороде, Кольцово в Екатеринбурге, Гагарин в Саратове, Платов в Ростове-на-Дону, Игнатьево в Благовещенске, Елизово в Петропавловске-Камчатском, а также в Новом Уренгое и Оренбурге. Компания ожидает, что суммарный пассажиропоток этих аэропортов в 2024 году составит более 18 млн человек.

В портфеле Russ уже насчитывается 14 региональных аэропортов. В их числе петербургский Пулково, московский Внуково, а также аэропорты Сочи, Владивостока и Южно-Сахалинска. Суммарный пассажиропоток этих воздушных гаваней в 2023 году, как утверждает Мирзоян, достигнет 54 млн человек.

Расширение присутствия в аэропортах коммерческий директор Russ Борис Пешняк объясняет в том числе тем, что люди стали чаще летать по России: «Мы видим, как планомерно растет пассажиропоток, причем речь не только о туристических, но и о бизнес поездках». Замгендиректора, директор по стратегическому развитию бизнеса и инвестициям компании «Аэропорты регионов» Александр Запорожский назвал партнерство с Russ «возможностью привлечь дополнительный объем рекламы и знаковых рекламодателей». Это в том числе позволит компании нарастить доходы от рекламных возможностей аэропортов, ожидает Запорожский.

По предварительным подсчетам Russ, доля инвестиций в цифровую рекламу «вне дома» в 2023 году составит более 60%. Ожидаемый рост произойдет в том числе за счет рекламы в аэропортах, пассажиропоток в которых растет на фоне развития внутреннего туризма. «Данные показывают, что подавляющая часть аудитории аэропортов — это люди с высоким достатком и достатком выше среднего», — отмечают в Russ.

Откройте новые возможности в 2024 году С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45% Купить со скидкой

Последний отчет Ассоциации коммуникационных агентств России о рынке наружной рекламы датируется 2022 годом. Тогда оборот всего сегмента out of home («вне дома») составил 47,6 млрд руб. (рост год к году — 6%), на отдельно взятую наружную рекламу пришлись 41,8 млрд руб. (плюс 9% год к году). Цифровые рекламные носители из этой суммы обеспечили 18,3 млрд руб., продемонстрировав рост на 24%.