Путин анонсировал появление еще одной верфи на Дальнем Востоке

Путин рассказал, что обсуждал с руководством ОСК планы возведения новых судостроительных предприятий, следующее должно появиться на Дальнем Востоке

Айсен Николаев и Владимир Путин во время осмотра выставки IT и креативной индустрии в креативном кластере «Квартал труда» в Якутске (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

На Дальнем Востоке появится еще одно судостроительное предприятие, сообщил президент Владимир Путин на встрече с жителям региона, находясь с визитов в Якутске. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Мы с руководством Объединенной судостроительной корпорации обсуждали, что и где строить. У них есть необходимость создания новых предприятий. И все-таки пришли к выводу, что следующее предприятие, так же как вот под Владивостоком, будет создано на Дальнем Востоке», — рассказал он.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в этом году глава ВТБ Андрей Костин (ОСК находится в доверительном управлении банка) говорил, что корпорация рассматривает возможность строительства двух крупнотоннажных верфей — на северо-западе страны и в Приморском крае. По его словам, окончательно место не определено, ОСК рассчитывает завершить строительство этих двух предприятий в течение пяти лет.

В прошлом октябре Амурский судостроительный завод (АСЗ), который входит в корпорацию, получил в управление одно из ведущих судостроительных предприятий Дальнего Востока — Восточную верфь, расположенную во Владивостоке. В 2022-м оно обращалось в суд с заявлением о признании банкротом из-за финансовых проблем, после чего стало известно об интересе ОСК инвестировать в верфь. На предприятии производят корабли для морских пограничных сил, боевые корабли на экспорт, рыбопромысловые, транспортные и вспомогательные суда.

Помимо АСЗ в Комсомольске-на-Амуре в ОСК входит Хабаровский судостроительный завод. Кроме них в Приморском крае расположена крупнейший в стране судостроительный комплекс «Звезда». Его проект реализован консорциумом «Роснефтегаза», «Роснефти» и «Газпромбанка».