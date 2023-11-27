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Костин заявил о необходимости строительства двух новых верфей для ОСК

ОСК планирует создать две новые верфи — в Ленобласти и на Дальнем Востоке
Председатель совдира ОСК Андрей Костин заявил на встрече с Владимиром Путиным о нехватке производственных мощностей и технологий на верфях корпорации. Холдингу необходимы новые заводы — на Северо-Западе и Дальнем Востоке
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Глава совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Костин сообщил президенту Владимиру Путину о планах корпорации создать две новые верфи на Северо-Западе и Дальнем Востоке. Костин заявил, что корпорации не хватает мощностей и технологий для выполнения гражданских заказов по строительству сухогрузов и танкеров, рыболовецких судов и краболовов, а также пассажирских судов класса «река — море».

По его словам, удовлетворить эти заказы в полной мере ОСК не в состоянии. «Потребуется, на мой взгляд, серьезная модернизация отрасли и даже, на мой взгляд, строительство новых предприятий, новых верфей. Мы видим по крайней мере две новые верфи. Одна — в Северо-Западном регионе, где-то в районе Питера, в Ленинградской области. Вторая — на Дальнем Востоке», — заявил Костин.

Путин поддержал передачу судостроительной корпорации ОСК в управление ВТБ
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Андрей Костин и Владимир Путин

В сентябре этого года Костин после посещения нескольких верфей ОСК отметил, что на некоторых из них используется немецкое оборудование, которому более 90 лет. «Я вчера был на трех предприятиях [ОСК] в Питере, там станки работают — но не все, к счастью, но много — 1932 года. Производство — Германия, вывезенные по репарациям, соответственно. И там люди с гордостью говорят: «Вот у нас станок, ему 90 лет». Я говорю: «Ну это же не исторический памятник», — рассказал он.

Что такое ОСК

ОСК — крупнейший судостроительный холдинг России, образованный по указу Путина в марте 2007 года. Среди активов ОСК — более 50 проектно-конструкторских бюро, судостроительных, судоремонтных и машиностроительных заводов, специализированных научно-исследовательских центров и предприятий в 15 регионах. Численность работников предприятий корпорации составляет более 105 тыс. человек.

Верфи ОСК строят подлодки, боевые и патрульные корабли, ледоколы, транспортные, промысловые и пассажирские суда. В среднем ОСК каждый год сдавала 19–20 гражданских судов, но в 2023-м корпорация планирует передать заказчикам до 30 судов.

10 августа Путин поддержал передачу 100% акций ОСК в доверительное управление банку ВТБ, главой которого является Костин. По словам президента, сейчас ОСК — «это работающая структура, набирающая темп», однако есть ряд проблем, требующих особого внимания. Он также отметил, что рассчитывает на ВТБ при их разрешении. «Есть вопросы, требующие особого внимания, в том числе и со стороны специалистов банка. Это связано с расчетами, с финансовым оздоровлением компании», — пояснял Путин.

Через две недели после этой встречи бывший первый зампред ВТБ Андрей Пучков был назначен генеральным директором ОСК, а Костин — председателем совета директоров корпорации. Спустя месяц Костин в интервью РБК заявил об «огромной финансовой дыре» в ОСК. «Проблем достаточно: и корпоративное управление, и огромная финансовая дыра, и глубокое технологическое отставание. Особенно в зоне гражданского судостроения», — подчеркнул банкир. Большинство контрактов холдинга с заказчиками он назвал убыточными, а сама судостроительная отрасль, по словам Костина, все время «на подсосе у государства».

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Сейчас банк в своих оценках ориентируется на мнение основных заказчиков — Минобороны, «Росатома» и т.д. ВТБ должен за полгода закончить анализ финансовой деятельности корпорации. Ранее Костин оценивал необходимые инвестиции в развитие компании и отрасли в целом на уровне от 0,5 трлн до 1 трлн руб. за пять-семь лет.

По итогам 2022 года выручка ОСК по МСФО снизилась на 8,7%, до 350 млрд руб., — часть заказов была перенесена, а часть судов была передана с опозданием на фоне срыва поставок комплектующих. Компания получила около 20 млрд руб. убытка.

РБК обратился за комментариями в пресс-службы ВТБ и ОСК.

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Теги
Виктория Елетина
Объединенная судостроительная корпорация Андрей Костин Владимир Путин судоверфь
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