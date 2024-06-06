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ПМЭФ-2024 ,  
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Костин раскрыл варианты расположения новых верфей в России

Сюжет
ПМЭФ-2024
Глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что ОСК, находящаяся под управлением банка, в течение пяти лет построит две верфи — на Северо-Западе и на Дальнем Востоке. Среди вариантов расположения — Кронштадт и Приморский край
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС
Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК, находится в доверительном управлении банка ВТБ) рассматривает возможность строительства двух крупнотоннажных верфей — по одной на Северо-Западе и в Приморском крае. Об этом рассказал журналистам на Петербургском международном экономическом форуме глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, окончательно место строительства верфей не определено, но корпорация, в частности, изучает возможность размещения завода в Кронштадте.

Андрей Костин добавил, что ОСК рассчитывает завершить строительство этих двух верфей в течение пяти лет. Также в планах корпорации провести полную модернизацию действующих верфей.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Планы по созданию новых предприятий объясняются острой нехваткой в России производственных мощностей для строительства крупнотоннажных грузовых судов. Балтийский завод в Петербурге загружен строительством атомных ледоколов проекта 22220, ССК «Звезда» в Большом Камне (Приморский край) — строительством танкеров, газовозов и крупнейшего в мире ледокола «Лидер». До начала специальной военной операции в 2022 году судовладельцы пользовались услугами зарубежных транспортных компаний, также была возможность строить суда на верфях Китая, Южной Кореи и других стран. После введения странами Запада санкций появилась потребность строить крупнотоннажные суда в России.

Идея строительства новой верфи в Кронштадте существует как минимум с начала 2000-х годов. В частности, в Петербурге обсуждался вариант выноса крупнейших заводов — Адмиралтейских верфей, Балтийского завода, Северной верфи — за пределы города. Проблема такого подхода в кадровом дефиците в отрасли: руководители верфей отказывались от выноса из-за риска потерять существенную часть персонала.

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Теги
Герман Костринский
ВТБ судостроение Андрей Костин верфи госкомпании ОСК Кронштадт Приморский край
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