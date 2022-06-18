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Проект о запрете валютных оговорок ушел из первоочередной повестки

Законопроект, запрещающий договоры с привязкой к иностранной валюте или мировым товарным индексам, ушел с первоочередной повестки кабмина, заявил РБК глава ФАС Максим Шаскольский. Служба не поддерживает эту практику
Максим Шаскольский
Максим Шаскольский (Фото: РИА Новости)

Законопроект о запрете установления цены договора в привязке к иностранной валюте, а также показателям биржевых или внебиржевых индексов на мировых товарных рынках, снят с приоритетной повестки кабинета министров. Об этом в интервью РБК заявил глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский.

«Этот вопрос все еще обсуждается в правительстве, но сейчас не в первоочередном режиме», — сообщил он.

По словам Шаскольского, ведомство по-прежнему выступает против такой практики, так как она приводит к росту цен.

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Максим Шаскольский

«Мы считаем, что привязка цены контракта к внешним ценовым индикаторам или курсам иностранных валют — это одна из причин роста цен на отдельных товарных рынках из-за колебания валютного курса. ФАС не поддерживает такую практику, если это не имеет под собой экономических или технологических обоснований и когда речь идет о товарах, производимых внутри страны для удовлетворения потребностей внутреннего рынка», — заявил Шаскольский.

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Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

Законопроект о запрете установления цены договора в привязке к иностранной валюте был разработан ФАС в рамках плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. Документ предполагает изменения в Гражданском кодексе, который сейчас прямо разрешает это делать, хотя сама оплата при этом должна производиться в рублях.

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Привязка к иностранной валюте или биржевым индикаторам широко используется в договорах для страхования от ослабления рубля. Такие условия в контрактах зачастую используют иностранные собственники недвижимости для расчета арендной платы, а металлурги традиционно привязывали цены на металлы к индексам на Лондонской бирже металлов (LME). Такая привязка распространена и в сфере банковских кредитов, сделок по слияниям и поглощениям, при продаже нефтепродуктов и предметов искусства.

Бизнес уже начал постепенный отказ от привязки договоров к курсу валюты или биржевым индексам. В основном это происходит после указаний и рекомендаций властей. Например, цены для российских покупателей никеля, меди и алюминия традиционно были привязаны к котировкам на LME. В марте на фоне волатильности на мировых рынках «Норникель» и UC Rusal зафиксировали цены никеля и алюминия в России на уровне февраля. Об этом стало известно после того как Минпромторг потребовал от металлургов снизить цены на горячекатаный прокат, арматуру и другую металлопродукцию и рекомендовал установить «прозрачные» цены.

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Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
ФАС контракты Валюта
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