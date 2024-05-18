Суд признал «безнравственным» перевод структурой IKEA денег за границу

Подмосковный суд принял редкое для судебной практики решение, признав сделку структуры IKEA на ₽12,9 млрд «противной основам правопорядка или нравственности», их перечислят государству. Эксперты указали на риск опасного прецедента

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Перевод за границу средств, полученных российской структурой IKEA — ООО «Торг» — за отстававшиеся в России товары, признан «противной основам правопорядка или нравственности», такое решение принял Арбитражный суд Московской области пот требованию ФНС, обратил внимание «Коммерсантъ».

Структуру IKEA обязали выплатить в доход государства 12,9 млрд руб. Решение было принято еще 27 апреля, но подробности постановления суда стали известны только сейчас.

Претензии ФНС возникли после того, как товарные запасы IKEA на российском рынке вслед за ее уходом выкупил в ноябре 2022 года «Яндекс Маркет» в лице ООО «Маркет.Трейд». По поручению структуры IKEA оплату по этой сделке в объеме 12,9 млрд руб. произвели на зарубежные счета аффилированной с «Торгом» ирландской Fami Limited. ФНС сочла действия структур IKEA «сделкой, совершенную с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности». Согласно ст. 169 ГК, такие обстоятельства позволяют признать сделку ничтожной и взыскать средства в доход государства.

Как указывала ФНС, «Торг» оставался должен Fami 8,1 млрд руб. ещ с 2020 года, но возвращение этого займа в новых условиях был затруднен. По президентскому указу от 5 марта 2022 года перевод денег компаниям из недружественных стран допускается только с разрешения правительственной комиссии на счета типа «С» в российских банках. Ирландия, где зарегистрирована Fami Limited, а также Нидерланды, где зарегистрирована IKEA, входят в перечень недружественных государств.

Чтобы создать основания для перечисления денег за границу, компании заключили несколько сделок, выяснила ФНС. Так, в прошлом январе в пользу Fami были заложены платежи, которые полагались «Торгу» по договору поставки с «Маркет.Трейд». В результате в прошлой весной ответчики подписали акт о полном погашении долга «Торга» по займу, однако ФНС заключила: сделку совершили для обхода указа президента об экономических спецмерах для незаконного вывода денег за границу. Генпрокуратура поддержала позицию налогового ведомства.

Структура IKEA настаивала в суде, что платеж не использовался для погашения договора займа с Fami, а в его основе лежал договор поставки с «Маркет.Трейд», тогда как в компетенцию ФНС не входит «защита публичных интересов в сфере применения специальных экономических мер». Нарушение президентского указа со своей стороны также исключил и «Маркет.Трейд». Компания указала, что лишь исполнила собственную обязанность по оплате товара и не была в курсе о соглашениях между «Торгом» и Fami.

Суд, тем не менее, поддержал претензии ФНС, указав: аффилированность сторон, организация перечисления денег на счета ирландской компании — это сделка по выводу денег из России «в значительном размере в обход действующих ограничений», которая противоречит публичным интересам, безопасности государства, а также основам правопорядка, которые обеспечиваются, среди прочих, применением специальных экономических мер. Суд объяснил правомочность обращения ФНС с таким иском целями защиты публичного интереса», который могут нарушать «сомнительные финансовые операции» и ничтожные сделки.

Это спор стал первым публичным разбирательством в суде о нарушении антисанкционного регулирования, указал изданию партнер Taxology Алексей Артюх. Он пояснил, что за два года в законодательстве так и не предусмотрели особых последствий несоблюдения валютных указов президента, «но при этом, видимо, необходимо было одернуть компании, которые пытаются указы обойти».

Эксперты выразили опасения, что постановление суда станет опасным прецедентом, который позволили бы «широко использовать ссылки на антисоциальность сделок как основание для изъятия средств в пользу государства». Как пояснил партнер АБ «Бартолиус» Юлий Тай, далеко не любая незаконная сделка является антисоциальной. Более того, продолжила она, «само по себе нарушение сделкой регуляторных норм еще не означает применимость ст. 169 ГК», признал Артюх.

Юристы уточняют, что, исходя из правовой доктрины и позиций высших судов, к антисоциальным сделкам относятся, например, продажа запрещенных препаратов, экстремистской литературы, торговля людьми и человеческими органами, а причисляя эту сделку к антисоциальным. Суд руководствовался целями экстраординарного правового регулирования, которое обеспечивает экономические интересы страны, следовательно, и всего общества, поясняет юрист практики разрешения споров K&P.Group Нариман Гусейнов. По его мнению, интерпретация суда, данная нарушениям публичных интересов государства, подкреплена именно политико-правовыми соображениями реалий сегодняшнего дня. Он подчеркнул: «Ранее суды считали, что требование по ст. 169 ГК выходит за рамки компетенции ФНС, так как не является мерой, направленной на обеспечение поступления в бюджет налогов».

«Распространение такого подхода может привести к тому, что почти любое нарушение закона суды будут трактовать как антисоциальное и забирать в пользу государства все полученное по таким незаконным сделкам вне зависимости от юрисдикции сторон», — поделился опасениями управляющий партнер АБ «Бартолиус» Юлий Тай.