«Ростех» назвал преувеличенным риск остановки почти трети вертолетов

Решать проблемы с импортными комплектующими в «Ростехе» советуют с помощью перехода на отечественные импортозамещенные машины

Фото: Ольга Соколова / Global Look Press

Утверждение гендиректора компании «Ютэйр» Андрея Мартиросова, предупредившего об угрозе прекращения полетов 30% вертолетов в России в течение года, — это преувеличение, заявил РБК представитель «Ростеха». Зависимость от иностранных комплектующих, считают в госкорпорации, может решаться переходом на отечественные машины.

В госкорпорации напомнили, что в парке «Ютэйр» есть вертолеты как отечественного, так и иностранного производства. Сложности с комплектующими для зарубежной техники в «Ростехе» называют понятными и советуют решать их «путем перехода на российские модели вертолетов».

«Что касается наших машин, то проблема преувеличена. Чтобы потерять 30% парка, авиакомпании-собственнику надо очень постараться и забросить техническое обслуживание судов. У добросовестного собственника машины будут продолжать летать при любой погоде. Наши авиастроители делают все необходимое, чтобы парк получал своевременный сервис и продолжал бесперебойно эксплуатироваться. Зависимость от иностранных решений есть, но она не так высока, программа импортозамещения дает хорошие результаты», — утверждают в «Ростехе».

Так, основная линейка отечественных вертолетов — Ми-171А2, Ми-171А3, Ми-8/17, Ка-32 — уже оснащается новыми отечественными моторами семейства ВК-2500, производство которых развернуто на базе «ОДК-Климов» в Санкт-Петербурге.

«Да, есть «Ансаты», где ранее ставился двигатель канадского производства. Сейчас мы создаем на замену свой, российский, двигатель ВК-650В — проект идет хорошими темпами, мы рассчитываем выйти на сертификацию этого мотора в 2024 году», — заявили в госкорпорации.

«Дочка» «ЮТэйр» — авиакомпания «ЮТэйр — вертолетные услуги» — крупнейший вертолетный оператор в России и один из мировых лидеров отрасли. Парк перевозчика, по данным Росавиации на начало мая, насчитывал 191 вертолет: Ми-26, Ми-8, Ка-32, AS 350, AS 355. Флот всей группы «ЮТэйр» превышает 320 машин. В выступлении на форуме HeliRussia 18 мая глава компании указал на возникновение проблем с поддержанием машин в работоспособном состоянии из-за сложностей в покупке запчастей и задержек их доставки.

О схожих проблемах ранее сообщали и иные авиаперевозчики. Гендиректор холдинга S7 Group Дмитрий Куделькин в апреле назвал поиск запчастей для самолетов непростой задачей в нынешних условиях.

В мае 2022 года специалисты британской консалтинговой компании в области авиации IBA прогнозировали, что запасов комплектующих для самолетов хватит у российских авиакомпаний на три месяца, писал Bloomberg. А в августе источники Reuters сообщили, что российские перевозчики, попавшие под санкции, начали разбирать некоторые самолеты, чтобы обеспечить наличие запчастей. Однако Минтранс сообщения о «каннибализации» авиапарка в России опровергал.