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Глава Utair заявил о риске остановки почти трети вертолетов в России

Глава Utair предупредил о риске остановки до 30% вертолетов в России из-за санкций
Глава крупнейшего оператора вертолетов Utair Андрей Мартиросов предупредил о риске остановки почти трети парка в течение года. Среди основных проблем он назвал нехватку двигателей, сложности приобретения агрегатов и комплектующих
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

По оценкам группы Utair, при реализации стресс-сценария в России может остановиться до 30% парка таких воздушных судов в течение года. Об этом говорится в презентации гендиректора Utair Андрея Мартиросова, которая иллюстрировала его выступление на форуме HeliRussia 18 мая, передает корреспондент РБК.

«Дочка» группы Utair «ЮТэйр — вертолетные услуги» — крупнейшая вертолетная компания в России и один из мировых лидеров отрасли. Парк оператора насчитывает почти 200 вертолетов: Ми-26, Ми-8, Ка-32, AS 350, AS 355.

Среди основных проблем поддержания летной годности вертолетов в презентации указаны отсутствие двигателей, сложности приобретения агрегатов и комплектующих изделий, а также задержки их поставки до 300 дней. «Мы делаем прогноз по своему [вертолетному] парку (группы Utair. — РБК). Если ситуация не изменится, будет остановка 30% [вертолетов]. Я думаю, у других операторов ситуация не лучше», — пояснил Мартиросов, отвечая на вопрос РБК.

По его словам, в течение года придется остановить до 30% парка вертолетов всех типов группы Utair, если не удастся решить основные проблемы с поставками двигателей и других комплектующих. «В основном это связано, конечно, с двигателями и для вертолетов иностранного производства, и для отечественных вертолетов, на которых двигатели не отечественного производства», — сказал глава Utair.

Сразу после начала военной спецоперации России на Украине в феврале 2022 года США и другие западные страны ввели беспрецедентные санкции против российской авиационной отрасли. В частности, Министерство торговли США отменило экспортные привилегии для нескольких российских авиакомпаний, включая Utair. В апреле прошлого года министр торговли Джина Раймондо поясняла, что Вашингтон лишил этих перевозчиков не только доступа к продукции из США, но и реэкспорта американских товаров из-за рубежа.

До присоединения Крыма к России в 2014 году украинская компания «Мотор Сич» была основным поставщиком двигателей для всех типов вертолетов российского производства, а также грузовых и пассажирских самолетов марки Ан. После начала вооруженного конфликта в Донбассе украинские власти решили запретить такие поставки. Президент «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев говорил в интервью РБК в 2018 году, что после введения ограничений на поставки двигатели в Россию не поставлялись напрямую, но в рамках международных обязательств работали «разрешительные схемы»: «Их мы не имеем права не выполнять».

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В октябре 2022 года Служба безопасности Украины задержала Богуслаева, обвинив его в налаживании транснациональных каналов поставок украинских авиадвигателей в Россию, которые там использовали для производства и ремонта ударных вертолетов. Тогда в «Ростехе» это опровергли, заявив, что Россия провела полное импортозамещение двигателей для вертолетов, сейчас на них устанавливают отечественные силовые установки. «Украинские двигатели ставились на вертолетную технику до 2014 года, это общеизвестно. Мы провели полное импортозамещение, в итоге машины уже давно оснащаются силовыми установками отечественного производства», — подчеркивали в «Ростехе».

РБК направил запросы в пресс-службы «Ростеха», Минпромторга и Минтранса.

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вертолеты Utair Россия запчасти двигатели
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