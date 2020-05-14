«Транснефть» ответила на просьбу Сечина снизить тарифы на прокачку нефти

Советник президента «Транснефти» заявил об ошибках в расчетах экспертов «Роснефти», которая попросила снизить тарифы на прокачку нефти вдвое. Глава «Роснефти» утверждал, что доля транспорта в стоимости нефти достигла трети

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин ответил на заявление главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, который на встрече с президентом Владимиром Путиным во вторник, 12 мая, попросил почти вдвое снизить тарифы трубопроводной монополии, поскольку, по его расчетам, расходы на транспорт сейчас составляют 32% от стоимости нефти.

«Вся сенсационность заявления о транспортном тарифе в треть от стоимости нефти зиждется на удивительном непонимании разницы между тоннами и баррелями, использованными в расчетах», — заявил Демин РБК.

На встрече с Путиным Сечин сказал, что в 2008 году стоимость нефти в рублях составляла порядка 1100 руб., сейчас — 1200 руб., при этом тариф «Транснефти» на прокачку нефти в это же время вырос с 822 до 2,1 тыс. руб. за тонну на 100 км. В результате расходы на транспорт сейчас составляют 32% от стоимости нефти, а это «чувствительно», заключил глава «Роснефти».

Стоимость транспортировки нефти по трубопроводам «Транснефти» действительно рассчитывается в рублях за тонну нефти на 100 км, подтвердил Демин. Но, по его словам, глава «Роснефти» приводил стоимость самого сырья за баррель, а не за тонну нефти (в 1 т около 7,33 барр.) и без учета разницы курса доллара по годам. В итоге эксперты компании пришли к некорректным результатам, сравнивая стоимость барреля со стоимостью прокачки тонны, отметил представитель «Транснефти».