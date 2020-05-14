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«Транснефть» ответила на просьбу Сечина снизить тарифы на прокачку нефти

Советник президента «Транснефти» заявил об ошибках в расчетах экспертов «Роснефти», которая попросила снизить тарифы на прокачку нефти вдвое. Глава «Роснефти» утверждал, что доля транспорта в стоимости нефти достигла трети
Роснефть ROSN ₽348,9 +0,26% Купить
Транснефть TRNFP ₽129 150 +0,35% Купить
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Советник президента «Транснефти» Игорь Демин ответил на заявление главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, который на встрече с президентом Владимиром Путиным во вторник, 12 мая, попросил почти вдвое снизить тарифы трубопроводной монополии, поскольку, по его расчетам, расходы на транспорт сейчас составляют 32% от стоимости нефти.

«Вся сенсационность заявления о транспортном тарифе в треть от стоимости нефти зиждется на удивительном непонимании разницы между тоннами и баррелями, использованными в расчетах», — заявил Демин РБК.

На встрече с Путиным Сечин сказал, что в 2008 году стоимость нефти в рублях составляла порядка 1100 руб., сейчас — 1200 руб., при этом тариф «Транснефти» на прокачку нефти в это же время вырос с 822 до 2,1 тыс. руб. за тонну на 100 км. В результате расходы на транспорт сейчас составляют 32% от стоимости нефти, а это «чувствительно», заключил глава «Роснефти».

Стоимость транспортировки нефти по трубопроводам «Транснефти» действительно рассчитывается в рублях за тонну нефти на 100 км, подтвердил Демин. Но, по его словам, глава «Роснефти» приводил стоимость самого сырья за баррель, а не за тонну нефти (в 1 т около 7,33 барр.) и без учета разницы курса доллара по годам. В итоге эксперты компании пришли к некорректным результатам, сравнивая стоимость барреля со стоимостью прокачки тонны, отметил представитель «Транснефти».

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Согласно расчетам Демина, сделанным на основе данных ценовых агентств с января по май 2020 года, тариф на транспортировку нефти «Роснефти» на ее российские НПЗ составляет 16,8% от стоимости нефти на внутреннем рынке, а прокачка на экспорт — от 11,9 до 16,7% от стоимости нефти в зависимости от направления поставки (в среднем — 13,4%). В январе—мае средняя стоимость прокачки нефти на 100 км по магистральным трубопроводам составила 1,719 тыс. руб. за 1 т, максимальная — 2,14 тыс. руб. за 1 т (транспортировка через Усть-Лугу). При этом минимальные цены на внутрироссийские и экспортные поставки нефти в течение 2020 года не были ниже 6957 руб. и 8925 руб. за 1 т соответственно, то есть находились на значительно большем уровне, чем заявил Сечин (1200 руб.), указал Демин.

В 2008 году внутри страны среднегодовая цена на нефть составила 8,25 тыс. руб. за 1 т, а на экспорт — 16,832 тыс. руб за 1 т (при среднегодовом курс 24,87 руб. за доллар), добавил Демин. Тогда стоимость прокачки нефти рассчитывалась без учета сетевого тарифа, который затем увеличился для покрытия затрат на строительство нескольких магистральных трубопроводов: ВСТО, Заполярье — Пурпе, а также порта Козьмино, большую часть мощности которых использовала «Роснефть» для экспорта своей нефти.

«Вызывает сожаление, что в очередной раз глава компании «Роснефть» на самом высоком уровне озвучил цифры, касающиеся «Транснефти», предварительно не связавшись с нами хотя бы для уточнения исходных данных для расчетов, таких как курс рубля, стоимость нефти и величина тарифа», — заключил Демин.

«В связи с заявлением, распространенным пресс-службой «Транснефти» и запросами, поступившими в связи с этим от СМИ, считаем возможным лишь заметить, что любой комментарий в отношении вопроса, по которому дано поручение президента, представляется излишним и некорректным», — заявили РБК в пресс-службе «Роснефти». На просьбу Сечина привести тарифы транспортных монополий «в соответствие» с текущими ценами на рынке Путин ответил: «Я понимаю эти озабоченности, мы обязательно обсудим это». Президент также спросил, есть ли у главы «Роснефти» письменные предложения, и услышав положительный ответ, сказал: «Хорошо, договорились».

Автор: Людмила Подобедова
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: «Транснефть», Игорь Сечин, Роснефть
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