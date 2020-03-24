Минсельхоз допустил обнуление пошлин на импортные продукты

Что думают производители

Обнуление ставок ввозных таможенных пошлин целесообразно по тем позициям, где у России сохраняется зависимость от импорта, считает гендиректор Союзмолока Артем Белов. Например, это детское питание, ветеринарные препараты, племенной материал, оборудование, упаковка, запчасти для импортной техники. Он напоминает, что в молочном производстве есть валютная составляющая (10–20%, если речь идет об операционном производстве), и девальвация рубля ведет к росту себестоимости производства, что сказывается на ценах и потребительском спросе — сейчас ситуация в этом смысле не очень благоприятная. «По этим позициям, которые чувствительны к курсу валют и не производятся в России, было бы правильно обнулить таможенные пошлины для того, чтобы сдержать рост цен», — считает Белов. Список таких позиций Союзмолоко формирует и в ближайшее время направит в Минсельхоз. Белов подчеркивает, что при обнулении ставок ввозных пошлин нужно учитывать прежде всего интересы отечественных производителей, чтобы они не пострадали.

Производители мяса, рыбы и овощей в целесообразности предложенной Минсельхозом меры сомневаются. Ее применение лишь поддержит иностранных рыбодобытчиков и приведет к негативным финансовым последствиям для рыбодобывающих предприятий России, считает президент ВАРПЭ Герман Зверев. По его словам, 80% рыбы и рыбной продукции на российском рынке — отечественного производства. Во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса, российские производители смогут обеспечить и внутренний спрос, и сектор переработки, и ретейлеров. Введение временной нулевой ставки ввозной таможенной пошлины не поддержит потребительский спрос и не приведет к снижению потребительских цен на рыбу и рыбную продукцию, но создаст преференции для импортеров, у которых они и так уже есть, отмечает Зверев. Например, есть преференции на ввоз на территорию ЕАЭС тунца, живой рыбы и некоторых видов моллюсков, которых не добывают российские рыбаки. По мнению ВАРПЭ, снижение импортных поставок, наоборот, может дать положительный импульс российским рыбодобывающим предприятиям. Например, за счет снижения поставок атлантической сельди и лосося с Фарерских островов могут вырасти поставки тихоокеанской сельди и лосося, добытых российскими рыбаками.

Россия полностью обеспечивает себя мясом птицы и свинины. Более того, экспортирует его за рубеж, напоминает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Речи о резком росте цен нет. По прогнозам Юшина, в этом году цены на самые потребляемые в России виды мяса — птицу и свинину — не вырастут и останутся на уровне прошлого года. Доля импортного мяса на российском рынке крайне маленькая, и значительная его часть и так поступает практически без пошлин либо по сниженным ставкам пошлин, отмечает Юшин. Например, в 2019 году Россия ввезла 227,3 тыс. т мяса птицы, из них 140 тыс. т — из Белоруссии и Казахстана без пошлин. Значительный объем мяса птицы ввозила Калининградская область в режиме особой экономической зоны, также без пошлин.

По полной ставке ввозной таможенной пошлины (25% от стоимости 1 кг товара) Россия импортировала только около 1% от всего потребления — 40 тыс. т мяса птицы в год при общем потреблении мяса птицы около 5 млн т, отмечает Юшин. «Обнуление ставки на небольшой объем не повлияет на рынок. Более того, это будет крайне негативный сигнал для тех немногих фермеров, которые хотят заниматься мясным скотоводством, где сроки окупаемости проектов в среднем 10–12 лет», — уверяет он. Национальная мясная ассоциация выступает за отмену тарифных преференций при ввозе мяса в Россию, например говядины, которую страны Латинской Америки импортируют по сниженным пошлинам.

Директор Национального союза производителей плодов и овощей Михаил Глушков считает целесообразным обнулить пошлины на «импортные материально-технические ресурсы, которые производители используют для выращивания продукции», но необходимости обнулять их на овощи и фрукты не видит, потому что «никакого дефицита по данной продукции не наблюдается». Таможенные ставки на ввоз в Россию большей части овощей невелики, и их обнуление ничего не даст рынку. Напротив, обнуление пошлин создаст неблагоприятные условия для отечественных производителей, которые вложили средства в строительство собственных хранилищ для овощей. Они уже понесли затраты на хранение и только сейчас начинают реализацию продукции, отмечает Глушков. В некоторых случаях отечественным производителям, наоборот, было бы выгодно увеличение таможенных ставок на импорт, например осенью, когда страна собирает собственный урожай, резюмировал Глушков.