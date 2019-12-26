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АФК «Система» Евтушенкова полностью вышла из капитала МТС-банка
Владимир Евтушенков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

АФК «Система» Владимира Евтушенкова полностью вышла из капитала МТС-банка, 99,7% акций которого перешли под контроль МТС, говорится в сообщении оператора, поступившем в РБК.

В результате сделки 4,5% акций банка перешли от АФК «Система» к Mobile TeleSystems B.V., которую контролирует МТС. Стоимость пакета составила 1,4 млрд руб. Сделка была одобрена советом директоров МТС 19 декабря.

«Консолидация позволит нам ускорить вывод на рынок новых продуктов и направлена на дальнейший рост проникновения финансовых услуг среди клиентов МТС», — сказал представитель МТС.

МТС-банк занимает 41-е место среди российских банков по размеру активов, следует из данных «Банки.ру». На 1 декабря его активы составляли 198,8 млрд руб., капитал — 32,2 млрд руб. МТС-Банк в основном специализируется на розничном кредитовании.

Сотовый оператор наращивал долю в МТС-банке последние шесть лет. В 2013 году он получил в нем блокпакет (около 25,1%), выкупив допэмиссию за 5,1 млрд руб. В июле 2018 года оператор стал контролирующим акционером, потратив на приобретение 28,63% акций 8,3 млрд руб. В феврале 2019 года МТС довел свою долю до 95%, сумма сделки составила 11,4 млрд руб.

Теги: МТС-банк, АФК «Система», МТС
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