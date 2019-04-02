Forbes исключил Мильнера из числа самых успешных венчурных инвесторов

Россиянину Юрию Мильнеру не удалось удержаться в рейтинге самых удачных инвесторов мира. В прошлом году он занимал 52-е место

Юрий Мильнер (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Российский миллиардер Юрий Мильнер не вошел в рейтинг самых удачных инвесторов по версии Forbes в 2019 году. Первую позицию в рейтинге занял китаец Нейл Шень, управляющий партнер фонда Sequoia Capital.

В «список Мидаса» (The Midas List) Forbes включает 100 наиболее успешных венчурных инвесторов мира. В 2017 году Мильнер занимал в списке 15-е место. Но уже в 2018 году российский предприниматель резко ухудшил свои позиции и вылетел из топ-50, заняв 52-е место.

По оценке российского Forbes, состояние Юрия Мильнера — $3,7 млрд. Он занимает 31-е место в списке богатейших бизнесменов России. В «списке Мидаса» он был единственным представителем России.

Критерием отбора претендентов для включения в «список Мидаса» являются вложения инвесторов в стартапы. При составлении рейтинга берутся компании, которые либо вышли на IPO, либо привлекли от $400 млн инвестиций, либо были приобретены минимум за $200 млн за последние пять лет.