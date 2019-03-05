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Biogen $401 (+21,99%) прогноз Morgan Stanley к 15.02.20 Купить
МТС ₽300 (+17,21%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
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Топ-10 богатейших россиян в списке миллиардеров Forbes

Журнал Forbes в 33-й раз составил ежегодный список миллиардеров. В него вошли 98 россиян, их совокупное состояние $421 млрд. Лидером стал Леонид Михельсон, он занял 32-ю строчку мирового рейтинга. Первая десятка богатейших россиян — в фотогалерее РБК
Леонид Михельсон, председатель правления ПАО «НОВАТЭК»
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Состояние: $24 млрд

Источник капитала: акции «НОВАТЭКа» (24,76%) и «Сибура» (48,48%)

Изменение за год: +$6 млрд

Место в международном рейтинге: 32

Возраст: 63 года
Владимир Лисин, председатель совета директоров НЛМК
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Состояние: $21,3 млрд

Источник капитала: акции НЛМК (84%), холдинг Universal Cargo Logistics (100%)

Изменение за год: +$2,2 млрд

Место в международном рейтинге: 45

Возраст: 62 года
Вагит Алекперов, президент НК «ЛУКОЙЛ»
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Состояние: $20,7 млрд

Источник капитала: акции НК «ЛУКОЙЛ» (24,8%)

Изменение за год: +$4,3млрд

Место в международном рейтинге: 47

Возраст: 68 лет
Алексей Мордашов, председатель совета директоров ПАО «Северсталь»
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Состояние: $20,5 млрд

Источник капитала: «Северсталь» (77%), TUI (23%), Nord Gold (98,4%), «Силовые машины» (100%)

Изменение за год: +$1,8 млрд

Место в международном рейтинге: 48

Возраст: 53 года

Геннадий Тимченко, член советов директоров «Новатэка» и «Сибура»
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Состояние: $20,1 млрд

Источник капитала: «Новатэк» (23,5%), «Сибур» (17%), «Стройтранснефтегаз» (менее 50%), «Стройтрансгаз» (80%), «Трансойл» (80%)

Изменение за год: +$4,1 млрд

Место в международном рейтинге: 49

Возраст: 66 лет
Владимир Потанин, президент холдинга «Интеррос»
Фото: Jason Alden / Bloomberg

Состояние: $18,1 млрд

Источник капитала: акции «Норникеля» (более 30%)

Изменение за год: +$2,2 млрд

Место в международном рейтинге: 58

Возраст: 58 лет

Михаил Фридман, совладелец LetterOne Holdings и «Альфа-Групп»
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Состояние: $15 млрд

Источник капитала: группа LetterOne Holdings (немецкая нефтегазовая компания DEA, VEON — 56,2%, Turkcell — 13,22%) и активы консорциума «Альфа-Групп» (Альфа-банк — 90,1%, «АльфаСтрахование», X5 Retail Group — 47,9%, A1)

Изменение за год: -$0,1млрд

Место в международном рейтинге: 79

Возраст: 54 года
Андрей Мельниченко, совладелец «Еврохима» и СУЭК
Фото: Jason Alden / Bloomberg

Состояние: $13,8 млрд

Источник капитала: акции СУЭК (92,2%), «Еврохима» (90%), Сибирской генерирующей компании (92,2%)

Изменение за год: -$1,7 млрд

Место в международном рейтинге: 90

Возраст: 46 лет

Алишер Усманов, основной акционер USM Holdings
Фото: Андрей Епихин / ТАСС

Состояние: $12,6 млрд

Источник капитала: акции USM Holdings (48%)

Изменение за год: +$0,1 млрд

Место в международном рейтинге: 106

Возраст: 65 лет
Роман Абрамович, совладелец Evraz
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Состояние: $12,4 млрд

Источник капитала: Evraz (31%), «Первый канал» (24%), недвижимость

Изменение за год: +$1,6 млрд

Место в международном рейтинге: 107

Возраст: 52 года
Теги: мультимедиа, Forbes, миллиардеры
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