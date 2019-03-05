Топ-10 богатейших россиян в списке миллиардеров Forbes

Журнал Forbes в 33-й раз составил ежегодный список миллиардеров. В него вошли 98 россиян, их совокупное состояние $421 млрд. Лидером стал Леонид Михельсон, он занял 32-ю строчку мирового рейтинга. Первая десятка богатейших россиян — в фотогалерее РБК
Состояние: $24 млрд
Источник капитала: акции «НОВАТЭКа» (24,76%) и «Сибура» (48,48%)
Изменение за год: +$6 млрд
Место в международном рейтинге: 32Возраст: 63 года
Состояние: $21,3 млрд
Источник капитала: акции НЛМК (84%), холдинг Universal Cargo Logistics (100%)
Изменение за год: +$2,2 млрд
Место в международном рейтинге: 45Возраст: 62 года
Состояние: $20,7 млрд
Источник капитала: акции НК «ЛУКОЙЛ» (24,8%)
Изменение за год: +$4,3млрд
Место в международном рейтинге: 47Возраст: 68 лет
Состояние: $20,5 млрд
Источник капитала: «Северсталь» (77%), TUI (23%), Nord Gold (98,4%), «Силовые машины» (100%)
Изменение за год: +$1,8 млрд
Место в международном рейтинге: 48
Возраст: 53 года
Состояние: $20,1 млрд
Источник капитала: «Новатэк» (23,5%), «Сибур» (17%), «Стройтранснефтегаз» (менее 50%), «Стройтрансгаз» (80%), «Трансойл» (80%)
Изменение за год: +$4,1 млрд
Место в международном рейтинге: 49Возраст: 66 лет
Состояние: $18,1 млрд
Источник капитала: акции «Норникеля» (более 30%)
Изменение за год: +$2,2 млрд
Место в международном рейтинге: 58
Возраст: 58 лет
Состояние: $15 млрд
Источник капитала: группа LetterOne Holdings (немецкая нефтегазовая компания DEA, VEON — 56,2%, Turkcell — 13,22%) и активы консорциума «Альфа-Групп» (Альфа-банк — 90,1%, «АльфаСтрахование», X5 Retail Group — 47,9%, A1)
Изменение за год: -$0,1млрд
Место в международном рейтинге: 79Возраст: 54 года
Состояние: $13,8 млрд
Источник капитала: акции СУЭК (92,2%), «Еврохима» (90%), Сибирской генерирующей компании (92,2%)
Изменение за год: -$1,7 млрд
Место в международном рейтинге: 90
Возраст: 46 лет
Состояние: $12,6 млрд
Источник капитала: акции USM Holdings (48%)
Изменение за год: +$0,1 млрд
Место в международном рейтинге: 106Возраст: 65 лет
Состояние: $12,4 млрд
Источник капитала: Evraz (31%), «Первый канал» (24%), недвижимость
Изменение за год: +$1,6 млрд
Место в международном рейтинге: 107Возраст: 52 года