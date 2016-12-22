Минобороны и МВД задолжали РЖД за перевозку спецгрузов и заключенных

Министерство обороны задолжало РЖД за перевозку воинских грузов в 2017 году 9,3 млрд руб. — почти в пять раз больше, чем в 2016-м. А МВД за перевозку заключенных в 2017 году не заплатило еще РЖД 1,1 млрд руб.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Дебиторская задолженность РЖД, вызванная несвоевременными расчетами Минобороны за «оказание услуг по обеспечению воинских грузовых перевозок во внутригосударственном сообщении» составила на конец 2017 года 9,336 млрд руб., говорится в финотчете железнодорожной компании по стандартам МСФО, опубликованном в среду.

Из-за этого долга компании пришлось создать резерв в размере 5,5 млрд руб.

По итогам 2016 года долг военных за эти же услуги был всего 2 млрд руб., говорится в документе.

В отчете также указано, что дебиторская задолженность возникла и от Главного центра специальных перевозок Министерства внутренних дел. По итогам 2017 года структура МВД задолжала перевозчику 1,137 млрд руб. за услуги, связанные с «эксплуатацией и содержанием специальных вагонов, предназначенных для перевозки осужденных и лиц, содержащихся под стражей». По итогам 2016 года такой задолженности не было, отмечается в отчете. РЖД вынуждены были создать резерв по долгу в размере 0,5 млрд руб.​

В РЖД, МВД и Минобороны пока на запросы РБК не ответили.

В среду утром компания отчиталась о финансовых показателях за 2017 год. Чистая прибыль РЖД выросла в 14 раз, до 140 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 5,6%, до 2,25 трлн руб.