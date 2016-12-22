РЖД потребовалось еще 3 трлн руб. для инвестпрограммы

Глава РЖД Олег Белозеров заявил, что компания намерена увеличить инвестпрограмму на несколько триллионов рублей. В новом сценарии РЖД планирует потратить 11,2 трлн руб.: средства нужны в том числе на ВСМ «Евразия»

Олег Белозеров (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Выступая на инвестиционном форуме в Сочи, гендиректор РЖД Олег Белозеров заявил, что изначально компания планировала долгосрочную инвестпрограмму развития (ДПР) до 2025 года в размере более 7,5 трлн руб. «Но уже на сегодняшний момент мы видим, что программу нужно пересмотреть. И это еще большие деньги: еще несколько триллионов рублей для того, чтобы реализовать те проекты, которые сейчас перед собой ставим», — сказал глава РЖД на панельной сессии «Инфраструктурная ипотека: государственно-частное партнерство 2.0» в присутствии премьера Дмитрия Медведева.

В ходе дальнейшей беседы он не уточнил, сколько именно триллионов рублей понадобится. Представитель РЖД отказался от комментариев.

У долгосрочной инвестпрограммы РЖД (документ имеется в распоряжении РБК) есть два сценария. Согласно первому, инвестиции до 2025 года составляют 7,7 трлн руб., из которых 5,76 трлн — средства РЖД, а остальное — деньги инвесторов. Именно этот сценарий компания рассматривала изначально.

​Второй сценарий предусматривает инвестиции в размере 11,2 трлн руб., из которых на долю РЖД приходится 6,7 трлн руб., на долю частных инвесторов — 4,5 трлн руб.

Источник в РЖД сказал РБК, что Белозеров имел в виду как раз второй сценарий.

Во втором сценарии увеличивается финансирование изначально заложенных проектов и появляются новые стройки. В частности, если в первом сценарии на модернизацию БАМа и Транссиба планировалось выделить 395 млрд руб., то во втором — 438 млрд руб. Предлагается также увеличить расходы и на автоматизацию перевозок: с 87 млрд до 145 млрд руб. (указанные расходы — за счет РЖД).

Самыми крупными проектами, которых не было в первом сценарии, являются проекты, связанные со строительством высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Евразия». На участок ВСМ Казань — Екатеринбург потребуется 1,16 трлн руб., Екатеринбург — Челябинск — 260 млрд руб., Москва — Красное (на границе с Белоруссией) — 670 млрд руб. (все эти проекты — на средства инвесторов, согласно планам РЖД).

В первом сценарии было заложено только финансирование участка ВСМ Москва — Казань.

В прошлом году РЖД анонсировали новый мегапроект высокоскоростной магистрали «Евразия», которая пройдет от белорусского Бреста через Россию и Казахстан до китайского Урумчи. Общая стоимость проекта превысит 7 трлн руб.

Начало строительства участков в рамках транзитного скоростного железнодорожного коридора запланировано на 2018 год, а окончание всего строительства — на 2026 год.

Присутствовавший на встрече премьер прямо не отреагировал на новую программу РЖД, но сказал собравшимся, чтобы они «реально призадумались» над тем, что в стране нужно развивать инфраструктуру (кроме Белозерова, на встрече были министр экономического развития Максим Орешкин, глава Минтранса Максим Соколов, глава ВТБ Андрей Костин, глава РФПИ Кирилл Дмитриев и несколько губернаторов). «Отсутствие вложений в инфраструктуру означает деградацию всего пространства государства», — сказал премьер, добавив, что проблема развития инфраструктуры «сейчас — это просто вопрос существования единого огромного государства».

В ходе встречи Медведев поручил Минэкономразвития и Минфину в течение недели решить все вопросы об инфраструктурной ипотеке (механизм государственно-частного партнерства). Позднее в интервью «России 24» он заявил, что страна должна «вкладывать в инфраструктуру триллионы рублей».

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров скептически относится к новой инвестпрограмме РЖД и отмечает, что и прежний вариант 7,7 трлн руб. был достаточно большим. Эксперт пояснил, что поскольку в бюджете денег просто нет, то рассчитывать можно только на инвесторов. Но международным инвесторам нужны доходные и прозрачные проекты. Если этого не будет, то денег просто не дадут, говорит Бурмистров. Он также напоминает, что санкции в отношении России «ограничивают возможность привлечения более мягких для нас с точки зрения технологических условий европейских партнеров». С китайцами, по словам Бурмистрова, будет работать гораздо сложнее.