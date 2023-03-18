Глава Huawei сообщил о замещении 13 тыс. комплектующих после санкций США

С 2019 года Huawei находится под американскими экспортными санкциями. По словам главы китайской компании, за это время Huawei перепроектировала около 4 тыс. печатных плат и заместила свыше 13 тыс. комплектующих

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Китайская технологическая компания Huawei Technologies заменила свыше 13 тыс. комплектующих в своих продуктах, которые затронули санкции со стороны США. Об этом заявил глава корпорации Жэнь Чжэнфэй, передает Reuters.

По его словам, за последние три года Huawei смогла подстроиться под американские ограничения и перепроектировала около 4 тыс. печатных плат для создания своих продуктов. Процесс производства новых плат уже «стабилизировался», добавил Жэнь.

Huawei — крупный поставщик оборудования, используемого в телекоммуникационных сетях 5G, — с 2019 года неоднократно подвергалась мерам экспортного контроля США.

Как уточнил Жэнь, в 2022 году Huawei инвестировала около $23,8 млрд в исследования и разработки, а по мере увеличения прибыли компания будет продолжать увеличение этих расходов. Так, по его словам, Huawei в 2022-м создала уникальную «систему планирования ресурсов предприятия» под названием MetaERP. Она помогает выполнять основные бизнес-функции, включая финансы, цепочку поставок и производственные операции.

В мае 2019 года Министерство торговли США внесло Huawei в черный список, посчитав, что деятельность компании противоречит интересам национальной безопасности. Американским компаниям запрещено продавать Huawei высокотехнологичные товары и передавать ей технологии без получения у американских властей специальной экспортной лицензии.

Санкции со временем только ужесточались: в августе 2020 года Huawei и ее дочерним компаниям запретили приобретать полупроводники без специальной лицензии, включая микросхемы, произведенные иностранными фирмами, которые были разработаны или произведены с использованием американского программного обеспечения или технологий. А в 2021 году администрация Джо Байдена расширила ограничения, запретив Huawei продавать свое оборудование в США.

В прошлом году CNN узнал о новых подозрениях американских спецслужб к компании. Так, по данным телеканала, расследование ФБР установило, что оборудование Huawei китайского производства, установленное на вышках сотовой связи вблизи американских военных баз, способно создавать помехи и перехватывать коммуникации по линии Министерства обороны, в том числе используемые Стратегическим командованием США, ответственным за ядерное вооружение.