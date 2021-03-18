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«Лента» создаст сеть магазинов нового формата

Сеть «Лента» меняет стратегию развития. Как сообщил в интервью РБК гендиректор компании Владимир Сорокин, специализировавшийся на гипермаркетах ретейлер направит основные усилия на создание сети магазинов нового для себя формата
«Лента» LNTA ₽271,2 +0,44% Купить
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В рамках реализации новой стратегии «Лента», владелец крупнейшей в России сети гипермаркетов, в 2021 году начнет открывать магазины «у дома». Об этом гендиректор компании Владимир Сорокин заявил в интервью РБК.

«Нет смысла отрицать: сегмент гипермаркетов сокращается, его доля падает на рынке. По совокупности причин люди идут в дискаунтеры, в специализированные магазины и в магазины «у дома», — признал Сорокин. Гипермаркеты компании торгуют 35–38 тыс. наименований продукции, из них команда извлечет самые ликвидные позиции для магазинов меньшего формата.

Сколько точек и какие именно компания откроет в этом году, Сорокин не назвал, однако сообщил, что общее количество новых площадей составит не менее 100 тыс. кв. м. Сеть планирует направить на капитальные затраты до 5% выручки.

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На заявленных площадях, по подсчетам РБК, можно разместить около 300 магазинов «у дома» (исходя из среднерыночных параметров в 300–400 кв. м на одну точку). «Мы быстро изменим устоявшееся мнение, что «Лента» — это гипермаркеты», — пообещал Сорокин.

«Лента» исторически развивалась в сегменте гипермаркетов: 92% ее выручки сегодня приходится на них, хотя она также развивает одноименные супермаркеты. На конец 2020 года компания владела 254 гипермаркетами и 139 супермаркетами. Более 72% торговых площадей находятся в собственности «Ленты».

Глава «Ленты» предупредил о рисках ретейла из-за госрегулирования цен
Бизнес
Владимир Сорокин

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Под новый формат, как уточнил Сорокин, компания будет арендовать большую часть помещений, однако не перестанет строить гипермаркеты — она планирует открывать три-пять таких точек в год.

В 2021 году приоритетными регионами развития для компании будут Санкт-Петербург, Москва и Новосибирск. В домашнем регионе, в Санкт-Петербурге, у ретейлера доля 13%, а в Новосибирске, по собственным данным, компания занимает первое место по доле рынка. Москву в компании считают очень перспективной, так как это рынок с большой концентрацией населения и низкой долей у всех игроков.

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В 2020 году выручка сети выросла на 7%, до 445,5 млрд руб., EBITDA — на 16%, до 39,3 млрд руб., чистая прибыль достигла 17,4 млрд против 2,1 млрд руб. годом ранее.

«Севергрупп» Алексея Мордашова владеет 77,99% компании, 0,93% приходится на квазиказначейские акции, 0,04% — у менеджмента, остальное в виде депозитарных расписок торгуется на Лондонской и Московской биржах. Капитализация 17 марта 2021 года — почти $1,8 млрд.

Автор
Анна Левинская
магазины розничная сеть «Лента»
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