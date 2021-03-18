«Лента» создаст сеть магазинов нового формата

Сеть «Лента» меняет стратегию развития. Как сообщил в интервью РБК гендиректор компании Владимир Сорокин, специализировавшийся на гипермаркетах ретейлер направит основные усилия на создание сети магазинов нового для себя формата

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В рамках реализации новой стратегии «Лента», владелец крупнейшей в России сети гипермаркетов, в 2021 году начнет открывать магазины «у дома». Об этом гендиректор компании Владимир Сорокин заявил в интервью РБК.

«Нет смысла отрицать: сегмент гипермаркетов сокращается, его доля падает на рынке. По совокупности причин люди идут в дискаунтеры, в специализированные магазины и в магазины «у дома», — признал Сорокин. Гипермаркеты компании торгуют 35–38 тыс. наименований продукции, из них команда извлечет самые ликвидные позиции для магазинов меньшего формата.

Сколько точек и какие именно компания откроет в этом году, Сорокин не назвал, однако сообщил, что общее количество новых площадей составит не менее 100 тыс. кв. м. Сеть планирует направить на капитальные затраты до 5% выручки.

На заявленных площадях, по подсчетам РБК, можно разместить около 300 магазинов «у дома» (исходя из среднерыночных параметров в 300–400 кв. м на одну точку). «Мы быстро изменим устоявшееся мнение, что «Лента» — это гипермаркеты», — пообещал Сорокин.