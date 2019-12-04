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«Лента» решила конкурировать с экспресс-доставкой «Яндекс.Лавка»

Розничная сеть «Лента» будет развивать экспресс-доставку продуктов — сервис «Ленточка», рассказал РБК представитель «Ленты». Экспресс-доставку тестируют как продовольственные ретейлеры, такие как «Пятерочка» и «Перекресток» (принадлежат X5 Retail Group), так и крупные мультикатегорийные онлайн-компании, например, Ozon. Однако временной интервал в 15–30 минут предоставляют только специализированные сервисы и интернет-компании — «Самокат» и «Яндекс.Лавка».

Сервис, который обещает доставку продуктов за 15–30 минут, на время пилота будет работать в трех московских районах: Кунцевском, Тверском и Пресненском. Там компания открыла небольшие дарксторы (магазины-склады, работающие только на онлайн-заказы) площадью около 150–200 кв. м. Ретейлер не раскрывает инвестиции в новый проект.

Ассортимент компания формировала, используя собственные данные и опыт сервиса «Утконос» (у «Ленты» и «Утконоса» один бенефициар — миллиардер Алексей Мордашов). Компания отобрала популярные товары в среднем и премиум ценовых сегментах. В основе ассортимента фрукты и овощи, молочные продукты, бакалея, мясо, рыба, готовая еда, детские товары, бытовая химия и прочее.

На конец сентября «Лента» управляла 375 магазинами в России — 246 гипермаркетами и 129 супермаркетами. По данным отчетности компании, по итогам девяти месяцев 2019 года выручка компании выросла на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 299,5 млрд руб.

Теги: Лента, онлайн-ретейл
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