Доля Мордашова в ретейлере «Лента» превысила 50%

Доля инвестиционной компании «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова в ретейлере «Лента» превысила 50%. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте компании.

«Севергрупп» получила действительные акцепты в отношении ценных бумаг компании Lenta Ltd, которые в совокупности с другими ценными бумагами компании <...> суммарно представляют более чем 50% прав голоса в Lenta Ltd», — следует из заявления.

В начале апреля «Севергрупп» подписала соглашения с Luna Inc. (принадлежит американскому инвестфонду TPG Group) и Европейским банком реконструкции и развития о покупке почти 42% акций сети гипермаркетов «Лента» за $729 млн. Уже в конце месяца сделка была закрыта. Миноритариям «Ленты» компания Мордашова выставила оферту по цене $3,60 за глобальную депозитарную расписку (GDR) или $18 за акцию.

Ретейлер «Лента» управляет 245 гипермаркетами в 88 российских городах и 135 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах.