Глава «Ленты» предупредил о рисках ретейла из-за госрегулирования цен

Желание государства не допустить дальнейшего роста цен на социально значимые продукты может привести к убыткам крупнейших российских ретейлеров. Об этом в интервью РБК сообщил гендиректор сети «Лента» Владимир Сорокин

Владимир Сорокин (Фото: Семен Лиходеев / ТАСС)

Попытки государства регулировать цены на продукты могут обернуться для бизнеса убытками, отметил в интервью РБК гендиректор «Ленты» Владимир Сорокин. «Сейчас причина роста цен на те или иные продукты носит не спекулятивный, а чисто экономический характер», — считает собеседник РБК.

«Лента» выполняет все требования контролирующих органов, но я не очень понимаю, как можно нерыночными методами управлять ценами. Сказали нам продавать сахар или растительное масло по такой-то цене, мы его продаем, но для нас как субъекта бизнеса это чревато», — предупредил Сорокин.

Подорожание отдельных социально значимых продуктов — сахара, подсолнечного масла, муки, хлебобулочных изделий и макарон — привлекло в декабре 2020 года внимание президента Владимира Путина. Для стабилизации цен правительство приняло меры: до 1 апреля производители и торговые сети договорились зафиксировать цены на сахар и подсолнечное масло, также введены экспортные квоты и пошлины на зерновые и масличные. В марте, по данным источников газеты «Коммерсантъ», производители и торговые сети договорились зафиксировать на три недели цены на курятину.