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Глава «Ленты» предупредил о рисках ретейла из-за госрегулирования цен

Желание государства не допустить дальнейшего роста цен на социально значимые продукты может привести к убыткам крупнейших российских ретейлеров. Об этом в интервью РБК сообщил гендиректор сети «Лента» Владимир Сорокин
«Лента» LNTA ₽271,2 +0,44% Купить
Владимир Сорокин
Владимир Сорокин (Фото: Семен Лиходеев / ТАСС)

Попытки государства регулировать цены на продукты могут обернуться для бизнеса убытками, отметил в интервью РБК гендиректор «Ленты» Владимир Сорокин. «Сейчас причина роста цен на те или иные продукты носит не спекулятивный, а чисто экономический характер», — считает собеседник РБК.

«Лента» выполняет все требования контролирующих органов, но я не очень понимаю, как можно нерыночными методами управлять ценами. Сказали нам продавать сахар или растительное масло по такой-то цене, мы его продаем, но для нас как субъекта бизнеса это чревато», — предупредил Сорокин.

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Владимир Сорокин

Подорожание отдельных социально значимых продуктов — сахара, подсолнечного масла, муки, хлебобулочных изделий и макарон — привлекло в декабре 2020 года внимание президента Владимира Путина. Для стабилизации цен правительство приняло меры: до 1 апреля производители и торговые сети договорились зафиксировать цены на сахар и подсолнечное масло, также введены экспортные квоты и пошлины на зерновые и масличные. В марте, по данным источников газеты «Коммерсантъ», производители и торговые сети договорились зафиксировать на три недели цены на курятину.

Цены на сахар и подсолнечное масло ограничат. Почему подорожали продукты
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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Прибыль ретейлеров невелика, у публичных компаний она составляет от 1,6 до 3,6% от выручки, а значит, уровень демпфирования не очень большой, напомнил Сорокин. «Если нас заставляют продавать по цене ниже той, по которой мы должны с точки зрения экономики торговать, то мы несем убытки. Соответственно, если мы несем убытки, то становимся неуспешным бизнесом и, понятно, через какое-то время разоримся», — объяснил руководитель «Ленты». По его мнению, правильный способ регулирования цен — конкуренция.

«Никто не хочет на самом деле поднимать без необходимости цены. Все понимают, что, повышая цену, ты рискуешь и подрываешь свою конкурентоспособность: у людей денег немного, и они их очень аккуратно расходуют», — добавил Сорокин.

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Он также напомнил, что сеть поддерживает минимальную наценку на социально значимые товары, а в пандемию, как и другие ретейлеры, держала ее на нуле. На полках есть отдельные товары, которые даже убыточны, но, подчеркнул Сорокин, сеть ставит такие цены сознательно в рамках конкуренции, взвесив все последствия.

Автор
Анна Левинская
«Лента» госрегулирование цен ретейлеры цены
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