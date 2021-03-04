Сервисы продажи авиабилетов сообщили о росте цен

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Из-за ограниченного числа доступных для путешествий зарубежных направлений в России произошел резкий рост цен на авиабилеты. Об этом со ссылкой на специалистов сервисов Biletix и Aviasales сообщила газета «Коммерсантъ».

По данным экспертов, в первые дни марта средняя стоимость забронированного авиабилета за границу составила 15,7 тыс. руб., что на 39,5% больше, чем за тот же период в 2019 году — до пандемии коронавирусной инфекции.

Как сообщает Aviasales, средняя стоимость билета в ОАЭ в первых числах марта составила 23,7 тыс. руб., что почти вдвое выше, чем в 2019 году, когда она была на уровне 12,3 тыс. руб. Полеты в Грузию также подорожали почти в 2,5 раза — с 6,5 тыс. до 15,7 тыс. руб. Также подорожали билеты на Мальдивы и в Египет: до 40,1 тыс. руб. и 16,4 тыс. руб. соответственно. По данным Biletix, также увеличились цена на билеты в Белоруссию. Если в 2019 году полететь в Минск можно было за 6,5 тыс. руб., то в 2021 году — уже за 13,6 тыс. руб.

Представитель сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова пояснила «Коммерсанту», что резкий рост цен связан с ограниченным количеством предложений и падением курса рубля.