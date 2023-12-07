Владелец Burevestnik заявил о «классово доступном» отдыхе на яхтах

Интерес россиян к катерам и яхтам привел к тому, что с 2000-х годов в Россию завезли сотни тысяч единиц флота, и яхтинг стал доступным видом отдыха внутри страны. Потенциал у рынка большой, но яхтам не хватает инфраструктуры

Яхт-клуб «Буревестник», Московская область (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Увеличение числа катеров и яхт в России превратило яхтинг в популярный и доступный вид отдыха. Об этом заявил в интервью РБК Андрей Бойко, профессиональный яхтсмен и владелец Burevestnik Group (управляет сетью яхт-клубов «Буревестник»).

Яхта в русском языке — понятие очень амбициозное, говорит Бойко. «До конца XX века это была просто лодка с парусом. Но вообще яхта — это любое судно, предназначенное для отдыха или спорта», — сказал он. Человек всегда стремится к воде, и любое судно — это фактически дом, пусть и маленький, рассуждает Бойко. «А яхтинг, как бы гламурно и дорого это не звучало, в общем достаточно доступный вид отдыха. Я всегда пытаюсь немного приземлить гламурность яхтинга», — добавляет владелец Burevestnik Group.

Владельцы яхт — подвижные, заинтересованные в активной жизни люди, которые не обязательно приезжают на берег на Rolls Royce, Bentley или Lamborghini, рассказывает Бойко. «Это люди, которые любят воду и активные виды отдыха, любят путешествовать и делают все это достаточно комфортно. Мы даже не говорим о том, что это какие-то суперъяхты и суперденьги, мы говорим о простых вещах. Это туризм в том самом понимании, который мы знаем с детства, когда я еще брал зеленый рюкзачок с бутербродом и термосом и ехал куда-то на электричке в лес за костром и пением песен под гитару», — говорит владелец Burevestnik Group.

По его словам, за 20 лет интереса россиян к яхтингу в страну было завезено огромное количество «большого и малого флота», который продолжает находиться внутри России. На текущий момент Burevestnik Group обслуживает около 1,5 тыс. единиц флота в основных яхтенных регионах — в Москве, Петербурге, Сочи, Тверской области, а в этом году запустилась первая очередь яхт-клуба в Казани. При этом, даже будучи крупным игроком, «Буревестник» работает лишь с небольшой частью рынка, который Бойко оценивает в несколько сотен тысяч единиц флота.

В СССР развитие яхтинга государством не поддерживалось — парусный спорт не был национальным, плюс он чрезвычайно дорогой, поясняет Бойко. Сейчас происходит разворот в другую сторону — «парусный спорт оказался классово доступным», говорит владелец Burevestnik Group. В России открылось много школ, которые обучают яхтингу, организуют разные регаты и соревнования — такие активности ближе даже не к спорту, а к водному туризму: «Это просто физкультура и здоровый образ жизни. Это прекрасная погода, солнце, ветерок, море или озеро — гонка на два-три часа в день, а дальше пляж, музыка, возможность весело провести время. Таких регат очень много», — рассказывает Бойко.

В Европе яхтинг — недорогой и достаточно развитый вид отдыха, уверяет собеседник РБК: «В Хорватии, Черногории, Турции вы можете арендовать относительно комфортную 10-метровую парусную яхту на пять-шесть человек за $10–15 тыс. в неделю, моторные яхты несколько дороже. Если поделить на пятерых, это бюджет обычного пляжного отдыха где-нибудь на побережье. А тут у вас целая парусная яхта, возможность перемещаться и весело проводить время».

После начала пандемии российский яхтинг выиграл от ограничений, считает Бойко: часть клиентов, потеряв возможность быстро и легко перемещаться за рубеж, начали осваивать ближайшие локации. «Многие из тех, кто на лето перемещался в район любой судоходной воды, стали обживаться в зонах обитания — в ближнем Подмосковье, Ленинградской области или Поволжье. «Катер или яхта независимо от размера — прекрасный способ самоизоляции» — под этим лозунгом российский яхтинг получил очень мощный толчок для развития, и в этом смысле российский яхтинг только выиграл, потому что те средства и ту энергию, которую раньше наши клиенты тратили где-то вне, они стали тратить здесь», — рассказал он.

Яхтинг в России, за исключением юга страны, сезонный вид спорта. Сезон длится шесть, с натяжкой семь месяцев, говорит Бойко. Но он уверен, что потенциал у водного туризма огромный, и вопрос его развития уже давно стоит в повестке дня. Емкость яхтенного рынка в России, по оценкам Бойко, около 400–500 тыс. единиц флота — в основном это небольшие катера, которые находятся в частном пользовании. «Со стороны это вроде выглядит несерьезно: лодка шесть-семь метров, какой-то катерок на трейлере едет куда-то на фаркопе транспортного средства. Но на каждом из этих 500 тыс. судов в среднем помещается по четыре человека — это уже совсем другие цифры. Это туристы, которые платят за стоянки, топливо, еду и сервис вокруг — магнитик, пончик, рыболовный крючок, надувной матрас и так далее», — поясняет владелец Burevestnik Group.



Впрочем, на фоне роста интереса к яхтингу в России стала очевидна проблема с нехваткой инфраструктуры, признает Бойко: «Возникала ситуация, когда вода есть, а кроме вида на нее ничего, — инфраструктуры нет. А владельцу лодки нужно движение. Ему не интересно купить лодку, чтобы просто поставить ее в каком-то яхт-клубе. Неважно, насколько он премиальный. Можно съездить на противоположный берег в ресторан, но на пятый раз это надоедает».

Вопросом популяризации и повышения качества яхтенного туризма уже заинтересовались российские власти. В 2021 году правительство даже утвердило для него специальную концепцию развития, рассчитанную до 2030 года. Одна из поставленных в документе задач — создание в России сети марин, то есть районов интенсивного яхтинга с инфраструктурой услуг (в том числе гостиницами, жильем, магазинами, заведениями общепита и т.д).

Инфраструктура для яхтенного туризма может развиваться быстро и без сверхбюджетов, уверяет Бойко. Яхтенный порт — это объем инвестиций малого и среднего бизнеса при содействии и юридической помощи со стороны государства, они не стоят столько денег, сколько стоит причал для большого корабля, для них не нужно строить речных вокзалов под огромный пассажиропоток. «Главная наша задача — дать самому небольшому судовладельцу возможность пользоваться его лодкой максимально часто и в самых разных уголках нашей страны, будь то Волга, Кама, Баренцево и Белое, Черное или Каспийское моря, крупные российские озера — Ладога, Онега, Байкал», — резюмирует Бойко.