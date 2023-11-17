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В России туристам разрешат управлять снегоходом с обычными правами

Минэкономразвития предложило разрешить управлять снегоходом с обычными правами
Минэкономразвития прорабатывает законопроект, разрешающий водителям с правами категории А и В управлять снегоходами. Сейчас для этого необходимо иметь права тракториста-машиниста
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press
Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

Минэкономразвития подготовило законопроект, разрешающий туристам управлять снегоходами при наличии водительских прав категории А и В в России. Об этом сообщил министр Максим Решетников.

По его словам, проект закона был подготовлен по просьбе регионов и туротрасли упростить допуск туристов к управлению снегоходами при условии, что они не будут допускать выезд на дороги общего пользования.

«Пересекать трассы будет можно, а выезжать на них при управлении снегоходом нельзя. Мы соответствующую инициативу оформили, прорабатываем межведомственное согласование», — рассказал Решетников (цитата по «Интерфаксу»).

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Фото:Anthony Devlin / Getty Images

Еще в 2021 году губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил изменить законодательство, регулирующее право на управление снегоходом. Он попросил правительство России дать возможность управлять снегоходом при наличии обычного водительского удостоверения.

Глава региона напомнил, что катание на снегоходах — популярный вид активного зимнего отдыха, но, чтобы управлять ими, сейчас необходимо иметь права тракториста-машиниста.

Действующие правила, по мнению Чибиса, усложняют оказание таких услуг. Он заверил, что навыков и знаний, которые имеет водитель автомобиля, достаточно, чтобы управлять снегоходом.

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Виктория Громова Виктория Громова
Минэкономразвития Россия водительские права снегоход
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Власти решили ввести запреты для владельцев квадроциклов и снегоходов
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Губернатор предложил разрешить управлять снегоходом с правами на машину
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