В «Сухом» опровергли отказ от SSJ-100 единственного эксплуатанта в Европе

В «Сухом» опровергли отказ от SSJ-100 единственного эксплуатанта в Европе

Ирландская компания CityJet, которая единственная в Европе пользуется самолетами Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100), не отказывалась от эксплуатации данных воздушных судов, заявили ТАСС в пресс-службе «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС).

«Информация о состоявшемся возврате авиакомпанией CityJet самолетов SSJ-100 их собственнику не соответствует действительности», — заявили в ГСС. В «Сухом» рассказали, что решают вопрос «в части SSJ-100» вместе с CityJet в связи с пересмотром бизнес-модели ирландской авиакомпании.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что CityJet отказалась от российских SSJ-100, которые получила в лизинг в 2016–2017 годах. Информацию об этом изданию передали два топ-менеджера лизинговых компаний. Утверждалось, что семь «суперджетов» вернут «ВЭБ-Лизингу», некоторые из них могут поставить авиакомпании «Азимут», которая может использовать их в новом проекте корпоративных перевозок.

О возможном отказе CityJet от российских самолетов глава ГСС Александр Рубцов заявил в конце 2018 года. По его словам, это может произойти из-за того, что ирландская компания поменяла свою бизнес-модель. Тогда Рубцов говорил, что ситуация по контракту с CityJet прояснится в первом квартале 2019 года.