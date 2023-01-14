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Билл Гейтс допустил, что удастся избежать «ужасного исхода» из-за климата

Билл Гейтс выразил надежду, что удастся избежать «ужасного исхода» из-за климата
Соучредитель Microsoft Билл Гейтс
Соучредитель Microsoft Билл Гейтс (Фото: Kim Hong-Ji / POOL / EPA / ТАСС)

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс выразил надежду на то, что Земле удастся избежать «ужасного исхода» из-за климатических изменений. Об этом сообщает CNBC.

«Я все еще верю, что мы можем избежать ужасного исхода», — сказал он в интервью.

По словам Гейтса, цель, установленную в Парижском соглашении 2015 года по ограничению глобального потепления до 1,5 градусов Цельсия, не удастся достичь.

Он добавил, что люди, которые хотят внести свой вклад в смягчение последствий изменения климата, могут «купить электромобиль и сохранять оптимизм».

Материал дополняется

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