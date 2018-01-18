Zasport опубликовал эскизы «нейтральной» формы российских олимпийцев

Экипировщик российской олимпийской сборной Zasport представил эскизы новой формы для спортсменов, которые будет выступать под «нейтральным» флагом на Олимпиаде в Пхёнчхане

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Новый экипировщик российской олимпийской сборной Zasport опубликовал в своих официальных аккаунтах в социальных сетях эскизы формы для выступления российской сборной под нейтральным флагом на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане 2018 года.

На одежду для спортсменов нанесен логотип OAR — Olympic Athlete from Russia. Российской символики на ней нет согласно решению Международного олимпийского комитета (МОК).

МОК уже одобрил форму от Zasport, рассказывала основатель и дизайнер компании Анастасия Задорина в декабре 2017 года. «Наш представитель в Лозанне продемонстрировала все образцы одежды и обуви, и по ним не было ни одного замечания», — заметила она. Крой и дизайн формы, которую Zasport подготовил до запрета российской сборной выступать под национальным флагом, практически не менялся, рассказывала Задорина.

Zasport будет экипировать российских олимпийцев с 22 января по 7 февраля, рассказала РБК представитель бренда. По ее словам, экипировочный центр будет расположен во флагманском магазине Zasport на Новом Арбате.

Исполком МОК запретил российским спортсменам выступать на Олимпийских играх в Корее под флагом страны. К Играм будут допущены только те атлеты, которые не были уличены в употреблении допинга. После такого решения поставщик одежды для МОК, российская Bosco di Ciliegi Михаила Куснировича, попросил снять свой бренд с экипировки комитета.