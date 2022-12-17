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Болгарский НПЗ ЛУКОЙЛа допустил ограничение работы из-за санкций

Руководитель «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» Ильшат Шарафутдинов не исключил, что девятый пакет санкций ЕС против России может ограничить работу НПЗ
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Фото: Михаил Генин / ТАСС
Фото: Михаил Генин / ТАСС

Новый пакет санкций ЕС против России может ограничить работу нефтеперерабатывающего завода «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» в Болгарии, заявил ТАСС руководитель предприятия Ильшат Шарафутдинов.

«В настоящее время мы анализируем ситуацию и проводим консультации», — сказал Шарафутдинов.

17 декабря «Радио Болгария» сообщило, что Евросоюз позволил стране с 5 февраля экспортировать некоторые продукты из российской нефти на Украину, включая транзит через другие страны союза. Среди продуктов, экспорт которых разрешен на Украину, — газойль, авиабензин, авиакеросин, тяжелое топливо. Решение о поставках остается за властями, при этом болгарская сторона должна убедиться в том, что нефтепродукты предназначены только для Украины и что возможность уклонения от санкций исключена. Продавать их государствам ЕС или третьим странам ей запрещено. Евросоюз ранее позволил Болгарии импортировать российскую нефть по морю до конца 2024 года. 5 декабря вступило в силу эмбарго на российскую нефть, поставляемую по морю, и потолок цен на нее. Исключение было сделано для ряда стран, в том числе Болгарии.

Правительство Болгарии разрешило с 5 декабря 2022 года по 31 декабря 2024 года выполнение контрактов, заключенных до 4 июня 2022 года, в то же время с 5 марта 2023 года будет запрещена продажа нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, в третьи страны, в том числе в другие государства ЕС.

Шарафутдинов до этого говорил, что НПЗ сможет «по крайней мере до 5 марта работать с полной загрузкой, потом, вероятно, если экспорт дизельного топлива будет запрещен, мощность предприятия будет снижена». При этом, по его словам, можно будет экспортировать топливный мазут и авиатопливо.

«ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» занимается приемом, хранением и переработкой нефти и является основным поставщиком топлива на внутренний рынок Болгарии. Также готовая продукция НПЗ поставляется в Европу, Северную Африку, Средиземноморье и Азию.

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Елена Чернышова
ЛУКОЙЛ Болгария санкции против России
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