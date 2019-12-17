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Путин обсудил с Эрдоганом по телефону обстановку в Сирии и Ливии

Полиция Киева сообщила о пострадавших и задержанных на митинге у Рады

Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН

Прядкин допустил появление игр на вылет в чемпионате России по футболу

Развенчиваем мифы о глютене

Bitcoin продолжил снижение: почему следующая остановка — $4000

«Автодор» подал иск на 5,4 млрд руб. к Crocus International Агаларова

Reuters узнал об обсуждении плана смены крупнейшего акционера Сбербанка

Что случилось за день. Главные новости РБК

В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса на интеграцию с Россией

Лучшие отели мира: где встретить Новый год и Рождество

Суд отклонил иск о возмещении ущерба лапшичной от акций протеста в Москве

«Россети Центр и Приволжье» подвели итоги года

Как бизнес может повлиять на силовые структуры