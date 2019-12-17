Бизнес , 17 дек, 18:18
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«Автодор» подал иск на 5,4 млрд руб. к Crocus International Агаларова
Госкомпания «Российские автомобильные дороги» («Автодор») подала иск к дочерней структуре Crocus Group Араса Агаларова на 5,4 млрд руб. Карточка дела размещена на сайте Арбитражного суда Москвы.
Суть требований компании не раскрываются. «РИА Новости» со ссылкой на источник знакомый с ситуацией сообщает, что речь идет о взыскании неустойки по контракту на строительство первого пускового комплекса Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области.
РБК направил запрос в «Автодор» и пресс-службу Crocus Group.
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